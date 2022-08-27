Отправлено: - 14:33

serg kost:

В редакции НГ тоже обещали писать без ошибок.

Цитата:В редакции НГ обещали исправлять ошибки, если нам об этом сообщат. Писать без ошибок мы не обещали и не обещаем - корректора на сайте нет. Грамотность работников будем повышать, но дело это не быстрое.Статью прочитаю еще раз. Если вас не затруднит, напишите о том, что вы считаете ошибкой, мне в личном сообщении или здесь.