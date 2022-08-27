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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
501
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 11:50
#5836
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Цитата:
юля елиссева:
Так же похоже будет и с Путиным, который развязал крупнейшую со времен второй мировой войну и миллионами тех, кто его поддерживает сейчас. А пока доказывать что либо путинистам бесполезно. Надо всем миром помогать Украине побеждать их на поле боя. Точно так же как и годы ВОВ весь цивилизованный мир помогал СССР побеждать фашистские орды.

Войны нету. Есть спецоперация. Вы же понимаете была бы война, то Украину бы раскатами давно. Достаточно все жизненные артилерии вынести и страна падёт. Но так как русские и украинцы братья то и действуют аккуратно минимизиров жертв и разрушение важной жизненной инфраструктуры. Украине помогает всего 43 страны. Как правило страны НАТО и пару шестёрок. Весь мир или за Россию или нейтрален. Кстати голосование в ООН в начале спецоперации треть мира за Украину, и недавнее голосование где всего четверть мира поддержало Украину говорит о том что мир осознает что Россия борется с нацизмом хотя в начале этого ещё не понимали.

[Исправлено: viktorian85, 27.08.2022 - 11:51]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2737
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 12:18
#5837
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Цитата:
viktorian85:
Войны нету. Есть спецоперация. Вы же понимаете была бы война, то Украину бы раскатами давно.

И ведь путинисты в это искренне веруют, как верили в своё немцы фашистам. Ничего, покаяние придет очень скоро.
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