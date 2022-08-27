Отправлено: - 11:50

юля елиссева:

Так же похоже будет и с Путиным, который развязал крупнейшую со времен второй мировой войну и миллионами тех, кто его поддерживает сейчас. А пока доказывать что либо путинистам бесполезно. Надо всем миром помогать Украине побеждать их на поле боя. Точно так же как и годы ВОВ весь цивилизованный мир помогал СССР побеждать фашистские орды.

[Исправлено: viktorian85, 27.08.2022 - 11:51]

Цитата:Войны нету. Есть спецоперация. Вы же понимаете была бы война, то Украину бы раскатами давно. Достаточно все жизненные артилерии вынести и страна падёт. Но так как русские и украинцы братья то и действуют аккуратно минимизиров жертв и разрушение важной жизненной инфраструктуры. Украине помогает всего 43 страны. Как правило страны НАТО и пару шестёрок. Весь мир или за Россию или нейтрален. Кстати голосование в ООН в начале спецоперации треть мира за Украину, и недавнее голосование где всего четверть мира поддержало Украину говорит о том что мир осознает что Россия борется с нацизмом хотя в начале этого ещё не понимали.