Отправлено: - 11:48

Каким образом при интернет-опросе решатся вопросы накрутки голосов, инстаграм-троллинга и других трудностей, в акимате пока не решили.

Корреспондент "НГ" напомнила: в прошлые годы гранитный бордюр не зарекомендовал себя, как долговечный, и после статей в "НГ" акимат отказался от него.

Цитата:А как на сайт нг при различных опросах решается вопрос накрутки голосов и форумного троллинга из за границы?))Да никакЦитата:Гранитный бордюр долговечныйЧелябинцы и тюменцы вон сейчас расскажут намНО!То как городские службы на бульдозерах чистят дороги разрывая вместе с сугробами-асфальт,бордюры,плитку,ограждения,остановки,птиц,машины,людей,автобусы))))То конечно никакой гранит не выдержитПока не будет налажена работа городских служб по уборке то никакой гранит ставить нельзя