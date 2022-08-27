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≡ "Планируем провести мини-референдум по установке гранитного бордюра" - аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44970
"Планируем провести мини-референдум по установке гранитного бордюра" - аким Костаная
Отправлено: 27.08.22 - 11:48
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Корреспондент "НГ" напомнила: в прошлые годы гранитный бордюр не зарекомендовал себя, как долговечный, и после статей в "НГ" акимат отказался от него. "Правильно, потому что вы не дали!" - пошутил Марат Жундубаев. И обосновал свою идею.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12853
Re: "Планируем провести мини-референдум по установке...
Отправлено: 27.08.22 - 11:48
#1
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Цитата:
Каким образом при интернет-опросе решатся вопросы накрутки голосов, инстаграм-троллинга и других трудностей, в акимате пока не решили.

А как на сайт нг при различных опросах решается вопрос накрутки голосов и форумного троллинга из за границы?))
Да никак

Цитата:
Корреспондент "НГ" напомнила: в прошлые годы гранитный бордюр не зарекомендовал себя, как долговечный, и после статей в "НГ" акимат отказался от него.

Гранитный бордюр долговечный
Челябинцы и тюменцы вон сейчас расскажут нам
НО!
То как городские службы на бульдозерах чистят дороги разрывая вместе с сугробами-асфальт,бордюры,плитку,ограждения,остановки,птиц,машины,людей,автобусы))))
То конечно никакой гранит не выдержит
Пока не будет налажена работа городских служб по уборке то никакой гранит ставить нельзя
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