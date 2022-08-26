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юля елиссева:

в годы Второй мировой войны у Гитлера до самого поражения Третьего рейха были миллионы сторонников, искренне верящих что он творит добро. Понадобились десятилетия, чтобы немцы осознали и искренне раскаялись за все сотворенные ими злодеяния

Цитата:Социологи и психологи вывели страшную вещьПоколение Гитлера даже после войны не раскаялись в злодиянияхДля вида они конечно ходили опустив головы но есть факты что в очередях,на кухнях в разговорах в магазинах они яро топили за старую жизнь в рейхе,не верили в холокост подозревая что американцы в голливуде сняли все кадры с трупами,и вообще верили что против Германии существует мировой еврейский заговор чтобы уничтожить немецкую культуру ведь как объяснить что два смертных врага еврейское США и еврейский СССР обьеденились против бедной Германии?))Заговор!Была великая держава и она всех бесила что немцы живут прекрасно за это весь мир и уничтожил Германию)))Германофобия лютаяА ведь немцы просто хотели справедливости и создания германского мира,а почему нет? Большевикам можно,евреям в США можно,британцам можно свой мир и свою империю а почему немцам нельзя? Немцы и так были унижены после первой мировой и развала империи так почему не вернуть СВОЁ в родную гавань? Судеты там немцы жили всегда,Австрия это младшая сестра Германии,западная Польша немецкая земля,французов наказали за дерзость, ну а СССР надо было упредить иначе СССР бы в 1942 напал на Германию сам! Потому Германия сугубо защищалась!Как говорил Гитлер о своей бурной молодости "если драка в пивной не избежна-бей первым"История циклична так сказать))