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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 389 из 390«1...387388389390»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 22:53
#5821
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Ну и подкачавшись, довольные этим теплым предосенним днем, идем домой, уставшие и отдохнувшие..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 22:54
#5822
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Волейбол уже около нашего дома..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 22:56
#5823
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Еще что то..



[Исправлено: 111, 26.08.2022 - 22:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 23:24
#5824
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Из интересного..

Шевчука все таки признали что он, дискредитировал российскую армию, сказав, что Родина это не Ж..па президента и наказали его штрафом..
Теперь правильней для россиян говорить что Родина это Ж..па президента..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 23:43
#5825
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Ну а кто критикует российские власти тому..


Правозащитница, юрист Комитета против пыток (признан иноагентом) Ольга Садовская сообщила о смерти 19-летнего Салмана Тепсуркаева, модератора Telegram-канала 1ADAT (признан экстремистским движением и запрещен в РФ), критиковавшего чеченские власти.
«Есть дело, в котором мы не спасли человека. Его убили. Дело Салмана Тепсуркаева, по которому недавно было вынесено решение Европейским судом по правам человека. Мы знаем, что он погиб»,— рассказала госпожа Садовская в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Как передает "Ъ", смерть Тепсуркаева также подтвердили действующие модераторы 1ADAT, сообщив, что они «до последнего надеялись на то, что это неправда и что Салман жив».

Салман Тепсуркаев был похищен, предположительно, чеченскими силовиками 6 сентября 2020 года. Впоследствии Европейский суд по правам человека признал молодого человека жертвой похищения и пыток и присудил ему компенсацию в размере 26 тысяч евро.

Как сообщает 1ADAT, Тепсуркаев был убит 15 сентября 2020 года на военном полигоне в чеченском селении Джалка. Как утверждает телеграм-канал, убийцы якобы взорвали гранату у него во рту.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 23:46
#5826
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Гранату в рот..
На Украине легко узнается этот почерк российских военных.
А это прежде всего издевательство, отрез головы, рук, гениталий..
Как говорится, россиянам нужна была Украина, чтобы выпустить пар, а не то друг друга мочить бы стали..
И Путин принял эту игру обнищавшего российского народа..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6429
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 00:29
#5827
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Цитата:
111:

Ты просишь нас, народ Казахстана отсчитываться перед Россией..Учи внимательней русский..Дать расчеты, чтобы отсчитаться перед Господином Россией..Это не в вашей компетенции.И попрошу не влазить в наши внутренние дела..Мы сами тут на месте все решим..-----1) отсчитываться и отчитываться - разные понятия , 2)Дать расчеты, чтобы отсчитаться ---- чтобы понял , куда идут твои деньги , 3)И попрошу не влазить в наши внутренние дела.. ----в таком случае и я попрошу тебя не влазить в наши внутренние дела..Это не в вашей компетенции :-P :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6429
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 01:01
#5828
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Цитата:
111:

**И требуешь от акима независимого государства Казахстан, какие то там отсчеты..*** твои слова . А вот мой вопрос ---****-А можно расчёты показать ??*** ---и где ты видишь требование ?? Но грушевый уже действует .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 03:25
#5829
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О Великих достижениях..

Роскомнадзор радостно похвастался, что россияне написали за полгода войны друг на друга 145 тысяч доносов..
Поздравляю вас, россияне, вам очень помогла война в Украине, раскрыть глаза друг на друга!
Хоть один плюсик войны у вас есть, расправиться с соседом, братом, сватом..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17089
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 09:58
#5830
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Заграничные новости

Путин в обмен на то, что Эрдоган просил мира у Зеленского с Россией, сдал тупо Армению, Члена ОДКБ и разрешил турецкой армии дособирать территории Карабаха..
Блестящая Спецоперация Нато..
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2737
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 10:14
#5831
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в годы Второй мировой войны у Гитлера до самого поражения Третьего рейха были миллионы сторонников, искренне верящих что он творит добро. Понадобились десятилетия, чтобы немцы осознали и искренне раскаялись за все сотворенные ими злодеяния. Так же похоже будет и с Путиным, который развязал крупнейшую со времен второй мировой войну и миллионами тех, кто его поддерживает сейчас. А пока доказывать что либо путинистам бесполезно. Надо всем миром помогать Украине побеждать их на поле боя. Точно так же как и годы ВОВ весь цивилизованный мир помогал СССР побеждать фашистские орды.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12853
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 11:20
#5832
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Цитата:
юля елиссева:
в годы Второй мировой войны у Гитлера до самого поражения Третьего рейха были миллионы сторонников, искренне верящих что он творит добро. Понадобились десятилетия, чтобы немцы осознали и искренне раскаялись за все сотворенные ими злодеяния

Социологи и психологи вывели страшную вещь
Поколение Гитлера даже после войны не раскаялись в злодияниях
Для вида они конечно ходили опустив головы но есть факты что в очередях,на кухнях в разговорах в магазинах они яро топили за старую жизнь в рейхе,не верили в холокост подозревая что американцы в голливуде сняли все кадры с трупами,и вообще верили что против Германии существует мировой еврейский заговор чтобы уничтожить немецкую культуру ведь как объяснить что два смертных врага еврейское США и еврейский СССР обьеденились против бедной Германии?))
Заговор!
Была великая держава и она всех бесила что немцы живут прекрасно за это весь мир и уничтожил Германию)))
Германофобия лютая
А ведь немцы просто хотели справедливости и создания германского мира,а почему нет? Большевикам можно,евреям в США можно,британцам можно свой мир и свою империю а почему немцам нельзя? Немцы и так были унижены после первой мировой и развала империи так почему не вернуть СВОЁ в родную гавань? Судеты там немцы жили всегда,Австрия это младшая сестра Германии,западная Польша немецкая земля,французов наказали за дерзость, ну а СССР надо было упредить иначе СССР бы в 1942 напал на Германию сам! Потому Германия сугубо защищалась!
Как говорил Гитлер о своей бурной молодости "если драка в пивной не избежна-бей первым"
История циклична так сказать))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12853
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 11:22
#5833
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Цитата:
юля елиссева:
который развязал крупнейшую со времен второй мировой войну и миллионами тех, кто его поддерживает сейчас.

Может крупнейшую войну в Европе?
Потомучто крупнейшая война после второй мировой это корейская война)
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2737
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 11:29
#5834
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Цитата:
abaika95:
после второй мировой это корейская война)

миллион китайцев не в счет
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
501
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 11:45
#5835
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Цитата:
111:
Они сами признали, только сказали что вместо мирных жителей там убито 200 нацистов..

Так и есть. Видосик уже появился поезд забитый нацистами, а не мирными жителями. Так что разведка хорошо сработала.
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