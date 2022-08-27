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≡ Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44970
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 10:52
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- Мы на постоянной основе проводим работу, обращаются к нам предприниматели и из России, и из Украины, которые готовы наладить здесь производство, - сообщил на брифинге руководитель управления предпринимательства Аслан ЖАНЫСПАЕВ.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2737
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 10:52
#1
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Подозреваю что с помощью ДЕПа финны обходят санкции и под видом ДЕПовского поставляют своё финское масло в Россию.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12853
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 11:09
#2
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Цитата:
Когда начались известные события в Украине, была проблема, 

Какие известные события? Мы что в России живём где нельзя называть своими именами реальность происходящего?
24 февраля 2022 началась война россии против Украины
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2737
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 11:12
#3
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Цитата:
abaika95:
воими именами реальность происходящего?

боятся что Роскомнадзор заблокирует сайт.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2550
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 11:37
#4
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Цитата:
abaika95:
24 февраля 2022 началась война россии против Украины

Ой, а хто это объявил войну? Либералиссимус abaika95?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12853
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 11:42
#5
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Цитата:
юля елиссева:
боятся что Роскомнадзор заблокирует сайт.

Сайт нг?))
Цитата:
Маркс:
Ой, а хто это объявил войну? Либералиссимус abaika95?

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