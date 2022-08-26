Отправлено: - 17:25

viktorian85:

После освобождения Украины от нацистов никаких бандеровцев там уже не будет

Victor Yang:

Эта сказка хороша, - начинай сначала! Давно не было на форуме взаимного бросания фекалиями?

Цитата:Правильно пишешьПосле освобождения Украины от окупантов и нацистов из России никакие бандеровцы-партизаны там уже будут не нужны Цитата:Скучно потомучто