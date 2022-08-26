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Украинские события и Казахстан
Украинские события и Казахстан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44968
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
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Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 16:15
Цитата:
---Ну что вы , намного проще ----через личную дружбу с 01ым . Элементарно !!
abaika95:
Или Кулагин через постель в Акимы попал?)
Или Кулагин через постель в Акимы попал?)
---Ну что вы , намного проще ----через личную дружбу с 01ым . Элементарно !!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 454
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 16:40
А уто хоть на один мой вопрос ответил? Всё в воздухе, только Алекс сказал, что я неправильные вопросы задаю, хотя конечно, в свете последних событий про Ройзмана. простите
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 499
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 17:01
Цитата:
Украинского Гитлера остановят союзные войска
Muad Dib:
Гитлера остановила только собственная пуля.
Гитлера остановила только собственная пуля.
Украинского Гитлера остановят союзные войска
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12847
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 17:23
Цитата:
Союзные войска чего чего? Это как во вторую мировую Гитлер своих сателлитов из Венгрии и Румынии союзниками называл?)) Цитата:
Ааа даже так
Вон у нас как, автор слыхал!?!
Не титульные могут с 01 дружить и акимами становится после этого))
Главное дружить с людьми надо)
viktorian85:
Украинского Гитлера остановят союзные войска
Украинского Гитлера остановят союзные войска
Союзные войска чего чего? Это как во вторую мировую Гитлер своих сателлитов из Венгрии и Румынии союзниками называл?)) Цитата:
Гога:
Ну что вы , намного проще ----через личную дружбу с 01ым .
Ну что вы , намного проще ----через личную дружбу с 01ым .
Ааа даже так
Вон у нас как, автор слыхал!?!
Не титульные могут с 01 дружить и акимами становится после этого))
Главное дружить с людьми надо)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12847
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 17:25
Цитата:
Правильно пишешь
После освобождения Украины от окупантов и нацистов из России никакие бандеровцы-партизаны там уже будут не нужны Цитата:
Скучно потомучто
viktorian85:
После освобождения Украины от нацистов никаких бандеровцев там уже не будет
После освобождения Украины от нацистов никаких бандеровцев там уже не будет
Правильно пишешь
После освобождения Украины от окупантов и нацистов из России никакие бандеровцы-партизаны там уже будут не нужны Цитата:
Victor Yang:
Эта сказка хороша, - начинай сначала! Давно не было на форуме взаимного бросания фекалиями?
Эта сказка хороша, - начинай сначала! Давно не было на форуме взаимного бросания фекалиями?
Скучно потомучто
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 17:33
Цитата:
---С нужными людьми
abaika95:
Главное дружить с людьми надо
Главное дружить с людьми надо
---С нужными людьми
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 17:37
Цитата:
----Ну почему же , и титульные тоже ...
abaika95:
Не титульные могут с 01 дружить и акимами становится после этого
Не титульные могут с 01 дружить и акимами становится после этого
----Ну почему же , и титульные тоже ...
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 17:54
Цитата:
---Где , кто , кого --слыхал ???
abaika95:
Вон у нас как, автор слыхал!?!
Вон у нас как, автор слыхал!?!
---Где , кто , кого --слыхал ???
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1495
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 18:05
"Забудьте о концертах по сбору средств, о том, чтобы пожертвовать ненужную запасную одежду или предложить свою свободную комнату семье беженцев. Есть гораздо лучший способ показать свою солидарность с украинцами: теперь вы лично можете спонсировать производство оружия, а также дополнительно заказать оформление на ракете или снаряде своего собственного послания "для русских оккупантов".
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 455
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 04:51
Президент в Турции выпрашивает байрактары, аким Алматы восстанавливает бомбоубежища, страна рекордными темпами увеличивает бюджет на оборону, а Сальник все еще верит в доброго путлера.
Добрый дедушка, который 22 года только и делает, что несёт добро, по этому народ его и выбирает. Да? :)
Добрый дедушка, который 22 года только и делает, что несёт добро, по этому народ его и выбирает. Да? :)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5479
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 07:20
Многовекторная политика как прежде было уже не канает? Чего все истерят? Живите как и раньше, не надо срывать звёзды с памятников, патрули языковые прекратите, да и вообще никого не трогайте и вас никто не тронет. Всё же началось с антирусской пропаганды, чего людям не живётся. Надо на законодательном уровне это закрепить
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2546
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 08:16
Цитата:
Надо верить в добрых американцев. Только они несут мир и демократию всем странам. Вот Артем Марусич уверовал и получил за это самую прекрасную работу водителя.
Артем Марусич:
Сальник все еще верит в доброго путлера.
Сальник все еще верит в доброго путлера.
Надо верить в добрых американцев. Только они несут мир и демократию всем странам. Вот Артем Марусич уверовал и получил за это самую прекрасную работу водителя.
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 08:23
Кто управляет Украиной и кому принадлежат богатства? Это не украинцы, не славяне, даже не европейцы. Поэтому лозунг «Украина цэ Европа» - для затуманивания мозгов населения. Зачистка территорий требуется международному олигархату, который подмял под себя руководство Украины.
Источник:
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Давид Аронович Мендель (Медведев для вас всех)был Президентом России (с 7 мая 2008 года по 7 мая 2012 года)
2008 год -ввели в Российскую армию военный раввинат - По словам главного военного раввина Аарон Гуревича в российской армии служат около 40.000 евреев
По факту, в 2008 году в России началась реформа Вооружённых Сил. Также с 2008 года между Россией и Израилем начал действовать безвизовый режим. Реформа предусматривала интеграцию в Российскую Армию кадровых офицеров-израильтян, бывших выходцев из СССР, владеющих русским языком как своим родным. Эта интеграция началась с решения, принятого в середине декабря 2008 года Правительством Российской Федерации.
«Я езжу между военными базами и пробуждаю в них ощущение связи с иудаизмом. Предстоит ещё много работы», говорит Аарон Гуревич.
[Исправлено: YESNO, 27.08.2022 - 08:25]
Источник:
Давид Аронович Мендель (Медведев для вас всех)был Президентом России (с 7 мая 2008 года по 7 мая 2012 года)
2008 год -ввели в Российскую армию военный раввинат - По словам главного военного раввина Аарон Гуревича в российской армии служат около 40.000 евреев
По факту, в 2008 году в России началась реформа Вооружённых Сил. Также с 2008 года между Россией и Израилем начал действовать безвизовый режим. Реформа предусматривала интеграцию в Российскую Армию кадровых офицеров-израильтян, бывших выходцев из СССР, владеющих русским языком как своим родным. Эта интеграция началась с решения, принятого в середине декабря 2008 года Правительством Российской Федерации.
«Я езжу между военными базами и пробуждаю в них ощущение связи с иудаизмом. Предстоит ещё много работы», говорит Аарон Гуревич.
[Исправлено: YESNO, 27.08.2022 - 08:25]
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 08:45
Цитата:
Хорошо что не написали что они там все нацисты .
Маркс:
Надо верить в добрых американцев
Надо верить в добрых американцев
Хорошо что не написали что они там все нацисты .
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 08:57
Международный олигархат-Хасидско-парамасонская группа .
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