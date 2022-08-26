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≡ Украинские события и Казахстан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44968
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
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Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6429
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 16:15
#15
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Цитата:
abaika95:
Или Кулагин через постель в Акимы попал?)

---Ну что вы , намного проще ----через личную дружбу с 01ым . Элементарно !!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
454
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 16:40
#16
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А уто хоть на один мой вопрос ответил? Всё в воздухе, только Алекс сказал, что я неправильные вопросы задаю, хотя конечно, в свете последних событий про Ройзмана. простите
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
499
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 17:01
#17
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Цитата:
Muad Dib:
Гитлера остановила только собственная пуля.

Украинского Гитлера остановят союзные войска
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12847
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 17:23
#18
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Цитата:
viktorian85:
Украинского Гитлера остановят союзные войска

Союзные войска чего чего? Это как во вторую мировую Гитлер своих сателлитов из Венгрии и Румынии союзниками называл?)) Цитата:
Гога:
Ну что вы , намного проще ----через личную дружбу с 01ым .

Ааа даже так
Вон у нас как, автор слыхал!?!
Не титульные могут с 01 дружить и акимами становится после этого))
Главное дружить с людьми надо)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12847
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 17:25
#19
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Цитата:
viktorian85:
После освобождения Украины от нацистов никаких бандеровцев там уже не будет

Правильно пишешь
После освобождения Украины от окупантов и нацистов из России никакие бандеровцы-партизаны там уже будут не нужны Цитата:
Victor Yang:
Эта сказка хороша, - начинай сначала! Давно не было на форуме взаимного бросания фекалиями?

Скучно потомучто
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6429
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 17:33
#20
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Цитата:
abaika95:
Главное дружить с людьми надо

---С нужными людьми ;-) :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6429
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 17:37
#21
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Цитата:
abaika95:
Не титульные могут с 01 дружить и акимами становится после этого

----Ну почему же , и титульные тоже ...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6429
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 17:54
#22
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Цитата:
abaika95:
Вон у нас как, автор слыхал!?!

---Где , кто , кого --слыхал ???
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1495
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
455
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 04:51
#24
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Президент в Турции выпрашивает байрактары, аким Алматы восстанавливает бомбоубежища, страна рекордными темпами увеличивает бюджет на оборону, а Сальник все еще верит в доброго путлера.

Добрый дедушка, который 22 года только и делает, что несёт добро, по этому народ его и выбирает. Да? :)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5479
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 07:20
#25
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Многовекторная политика как прежде было уже не канает? Чего все истерят? Живите как и раньше, не надо срывать звёзды с памятников, патрули языковые прекратите, да и вообще никого не трогайте и вас никто не тронет. Всё же началось с антирусской пропаганды, чего людям не живётся. Надо на законодательном уровне это закрепить
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2546
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 08:16
#26
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Цитата:
Артем Марусич:
Сальник все еще верит в доброго путлера.

Надо верить в добрых американцев. Только они несут мир и демократию всем странам. Вот Артем Марусич уверовал и получил за это самую прекрасную работу водителя.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
755
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 08:23
#27
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Кто управляет Украиной и кому принадлежат богатства? Это не украинцы, не славяне, даже не европейцы. Поэтому лозунг «Украина цэ Европа» - для затуманивания мозгов населения. Зачистка территорий требуется международному олигархату, который подмял под себя руководство Украины.

Источник: [/code]
Давид Аронович Мендель (Медведев для вас всех)был Президентом России (с 7 мая 2008 года по 7 мая 2012 года)
2008 год -ввели в Российскую армию военный раввинат - По словам главного военного раввина Аарон Гуревича в российской армии служат около 40.000 евреев
По факту, в 2008 году в России началась реформа Вооружённых Сил. Также с 2008 года между Россией и Израилем начал действовать безвизовый режим. Реформа предусматривала интеграцию в Российскую Армию кадровых офицеров-израильтян, бывших выходцев из СССР, владеющих русским языком как своим родным. Эта интеграция началась с решения, принятого в середине декабря 2008 года Правительством Российской Федерации.

«Я езжу между военными базами и пробуждаю в них ощущение связи с иудаизмом. Предстоит ещё много работы», говорит Аарон Гуревич.

[Исправлено: YESNO, 27.08.2022 - 08:25]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
755
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 08:45
#28
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Цитата:
Маркс:
Надо верить в добрых американцев

Хорошо что не написали что они там все нацисты .
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
755
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 08:57
#29
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Международный олигархат-Хасидско-парамасонская группа .
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