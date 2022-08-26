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≡ "Здесь по 260 тенге, рядом по 450" - Как приказ министра энергетики повлиял на работу АЗС в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44968
"Здесь по 260 тенге, рядом по 450" - Как приказ министра энергетики повлиял на работу АЗС в Костанае?
Отправлено: 26.08.22 - 17:22
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Корреспондент "НГ" объехал 7 автозаправок разных операторов. Начали с АЗС ТОО «Мұнай Өнімдері», которая находится недалеко от нефтебазы по ул. Дзержинского.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
557
Re: "Здесь по 260 тенге, рядом по 450" - Как приказ...
Отправлено: 26.08.22 - 17:22
#1
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В прошлом году, когда понимали цены на ДТ, говорили о том, и что дефицит, и что вывозят иностранцы.

Теперь когда проблемы с дефицитом нет и с вывозом решили, можно вернуть для граждан цену в 188 тг/л.
Или за свои слова в правительстве не отвечают?
Хорошо бы такой запрос кто-нибудь из СМИ сделал...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11378
"Здесь по 260 тенге, рядом по 450" - Как приказ министра энергетики повлиял на работу АЗС в Костанае?
Отправлено: 27.08.22 - 06:42
#2
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Не хотел расстраивать русофобов ( полиграф боярышник) но что россияне, что беларусы за эти полгода свои машины поставили на учёт в КЗ. Это тысячи машин, очень крупные фирмы которые занимаются перевозками КЗ- ЕС . Потому палки с топливом в колёса воткнули транзитникам только из Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана которые через нас в Россию гоняют и домой.

[Исправлено: Vit, 27.08.2022 - 05:45]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2732
"Здесь по 260 тенге, рядом по 450" - Как приказ министра энергетики повлиял на работу АЗС в Костанае?
Отправлено: 27.08.22 - 09:44
#3
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