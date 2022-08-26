Шевчука все таки признали что он, дискредитировал российскую армию, сказав, что Родина это не Ж..па президента и наказали его штрафом.. Теперь правильней для россиян говорить что Родина это Ж..па президента..
Правозащитница, юрист Комитета против пыток (признан иноагентом) Ольга Садовская сообщила о смерти 19-летнего Салмана Тепсуркаева, модератора Telegram-канала 1ADAT (признан экстремистским движением и запрещен в РФ), критиковавшего чеченские власти. «Есть дело, в котором мы не спасли человека. Его убили. Дело Салмана Тепсуркаева, по которому недавно было вынесено решение Европейским судом по правам человека. Мы знаем, что он погиб»,— рассказала госпожа Садовская в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».
Как передает "Ъ", смерть Тепсуркаева также подтвердили действующие модераторы 1ADAT, сообщив, что они «до последнего надеялись на то, что это неправда и что Салман жив».
Салман Тепсуркаев был похищен, предположительно, чеченскими силовиками 6 сентября 2020 года. Впоследствии Европейский суд по правам человека признал молодого человека жертвой похищения и пыток и присудил ему компенсацию в размере 26 тысяч евро.
Как сообщает 1ADAT, Тепсуркаев был убит 15 сентября 2020 года на военном полигоне в чеченском селении Джалка. Как утверждает телеграм-канал, убийцы якобы взорвали гранату у него во рту.
Гранату в рот.. На Украине легко узнается этот почерк российских военных. А это прежде всего издевательство, отрез головы, рук, гениталий.. Как говорится, россиянам нужна была Украина, чтобы выпустить пар, а не то друг друга мочить бы стали.. И Путин принял эту игру обнищавшего российского народа..
Ты просишь нас, народ Казахстана отсчитываться перед Россией..Учи внимательней русский..Дать расчеты, чтобы отсчитаться перед Господином Россией..Это не в вашей компетенции.И попрошу не влазить в наши внутренние дела..Мы сами тут на месте все решим..-----1) отсчитываться и отчитываться - разные понятия , 2)Дать расчеты, чтобы отсчитаться ---- чтобы понял , куда идут твои деньги , 3)И попрошу не влазить в наши внутренние дела.. ----в таком случае и я попрошу тебя не влазить в наши внутренние дела..Это не в вашей компетенции
**И требуешь от акима независимого государства Казахстан, какие то там отсчеты..*** твои слова . А вот мой вопрос ---****-А можно расчёты показать ??*** ---и где ты видишь требование ?? Но грушевый уже действует .
Роскомнадзор радостно похвастался, что россияне написали за полгода войны друг на друга 145 тысяч доносов.. Поздравляю вас, россияне, вам очень помогла война в Украине, раскрыть глаза друг на друга! Хоть один плюсик войны у вас есть, расправиться с соседом, братом, сватом..
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