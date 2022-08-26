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Ну а кто критикует российские власти тому..Правозащитница, юрист Комитета против пыток (признан иноагентом) Ольга Садовская сообщила о смерти 19-летнего Салмана Тепсуркаева, модератора Telegram-канала 1ADAT (признан экстремистским движением и запрещен в РФ), критиковавшего чеченские власти.«Есть дело, в котором мы не спасли человека. Его убили. Дело Салмана Тепсуркаева, по которому недавно было вынесено решение Европейским судом по правам человека. Мы знаем, что он погиб»,— рассказала госпожа Садовская в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».Как передает "Ъ", смерть Тепсуркаева также подтвердили действующие модераторы 1ADAT, сообщив, что они «до последнего надеялись на то, что это неправда и что Салман жив».Салман Тепсуркаев был похищен, предположительно, чеченскими силовиками 6 сентября 2020 года. Впоследствии Европейский суд по правам человека признал молодого человека жертвой похищения и пыток и присудил ему компенсацию в размере 26 тысяч евро.Как сообщает 1ADAT, Тепсуркаев был убит 15 сентября 2020 года на военном полигоне в чеченском селении Джалка. Как утверждает телеграм-канал, убийцы якобы взорвали гранату у него во рту.