Отправлено: - 00:09

Гога:

отсчет времени ?? А там ---- расчеты

Цитата:Ты просишь нас, народ Казахстана отсчитываться перед Россией..Учи внимательней русский..Дать расчеты, чтобы отсчитаться перед Господином Россией..Это не в вашей компетенции.И попрошу не влазить в наши внутренние дела..Мы сами тут на месте все решим..