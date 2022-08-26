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"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44968
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 26.08.22 - 17:20
Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 26 августа, встретился с журналистами местных СМИ, чтобы ответить на вопросы, которые больше всего волнуют горожан. Как сообщил аким, что в городе планируется создать систему полива.
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Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 26.08.22 - 17:20
вдоль Гашека она обойдется в 200-300 млн тенге, - пояснил Жундубаев. ----А можно расчёты показать ?? Только полные - тогда и будет видно , сколько это стоит .
Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 26.08.22 - 17:27
Не езжу, потому что нет времени. С работы либо хожу пешком, либо езжу на велосипеде.---- Скоро зима , велосипед на стоянку - так что добро пожаловать на автобус .
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 26.08.22 - 17:27
Цитата:
А зачем это гражданину РФ, наши расчеты?
Гога:
А можно расчёты показать
А можно расчёты показать
А зачем это гражданину РФ, наши расчеты?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3143
Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 26.08.22 - 18:25
Цитата:
Наверное советы будут давать или поучать.
Цитата:
111:
А зачем это гражданину РФ, наши расчеты?
А зачем это гражданину РФ, наши расчеты?
Наверное советы будут давать или поучать.
Цитата:
Гога:
Скоро зима, велосипед на стоянку - так что добро пожаловать на автобус
Скоро зима, велосипед на стоянку - так что добро пожаловать на автобус
Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 26.08.22 - 19:20
Цитата:
--- Чтобы видели , куда уходят деньги
Kairat stayer:
Наверное советы будут давать или поучать.
Наверное советы будут давать или поучать.
--- Чтобы видели , куда уходят деньги
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 26.08.22 - 19:47
Цитата:
Видели вы, россияне, которые у себя разобраться не в состоянии?
Гога:
Чтобы видели , куда уходят деньги
Чтобы видели , куда уходят деньги
Видели вы, россияне, которые у себя разобраться не в состоянии?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 902
Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 26.08.22 - 22:15
Цитата:
Так там уже Северная Корея-2!!!
111:
Видели вы, россияне, которые у себя разобраться не в состоянии?
Видели вы, россияне, которые у себя разобраться не в состоянии?
Так там уже Северная Корея-2!!!
Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 26.08.22 - 23:46
Цитата:
---Так это чтоб ты видел .
111:
у себя разобраться не в состоянии?
у себя разобраться не в состоянии?
---Так это чтоб ты видел .
Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 26.08.22 - 23:48
Цитата:
---Ну вот у тебя , чуть что - сразу на Россию переводить .
111:
Видели вы, россияне,
Видели вы, россияне,
---Ну вот у тебя , чуть что - сразу на Россию переводить .
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 26.08.22 - 23:50
Цитата:
Ну..
Нет уж..
Ты же россиянин..
И требуешь от акима независимого государства Казахстан, какие то там отсчеты..
Перед вами россиянами народ Казахстана обязан отсчитываться?
Не кажется ли это пошлым и наглым с вашей стороны?
Гога:
сразу на Россию переводить .
сразу на Россию переводить .
Ну..
Нет уж..
Ты же россиянин..
И требуешь от акима независимого государства Казахстан, какие то там отсчеты..
Перед вами россиянами народ Казахстана обязан отсчитываться?
Не кажется ли это пошлым и наглым с вашей стороны?
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 26.08.22 - 23:58
Цитата:
===Новая должность появилась ??Цитата:
---отсчет времени ?? А там ---- расчеты Цитата:
----Где про это говорится ?? Опять твоя буйная головушка после грушевого фонтанирует бредовыми домыслами .
[Исправлено: Гога, 26.08.2022 - 21:01]
111:
от акима независимого государства Казахстан
от акима независимого государства Казахстан
===Новая должность появилась ??Цитата:
111:
какие то там отсчеты..
какие то там отсчеты..
---отсчет времени ?? А там ---- расчеты Цитата:
111:
Перед вами россиянами народ Казахстана обязан отсчитываться?
Перед вами россиянами народ Казахстана обязан отсчитываться?
----Где про это говорится ?? Опять твоя буйная головушка после грушевого фонтанирует бредовыми домыслами .
[Исправлено: Гога, 26.08.2022 - 21:01]
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 27.08.22 - 00:09
Цитата:
Ты просишь нас, народ Казахстана отсчитываться перед Россией..
Учи внимательней русский..
Дать расчеты, чтобы отсчитаться перед Господином Россией..
Это не в вашей компетенции.
И попрошу не влазить в наши внутренние дела..
Мы сами тут на месте все решим..
Гога:
отсчет времени ?? А там ---- расчеты
отсчет времени ?? А там ---- расчеты
Ты просишь нас, народ Казахстана отсчитываться перед Россией..
Учи внимательней русский..
Дать расчеты, чтобы отсчитаться перед Господином Россией..
Это не в вашей компетенции.
И попрошу не влазить в наши внутренние дела..
Мы сами тут на месте все решим..
-
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