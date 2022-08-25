Отправлено: - 23:40

На автозаправках в Казахстане внедрят техническое решение для подтверждения личностей клиентов в связи с дифференцированными ценами и лимитами продажи

[Исправлено: KOS77, 25.08.2022 - 23:02]

Цитата:Что только не придумают, лишь бы дальше держать высокий курс рубля (никому ненужного и который некоторые сжигают мешками)!? При нормальном курсе и соляра россиянам особо не понадобится, и самое главное для своих граждан бы на многое цены снизились (тот же сахар), но увы...