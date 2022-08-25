Устройства для верификации водителей установят на автозаправках в Казахстане
Отправлено: 25.08.22 - 18:26
На автозаправках в Казахстане внедрят техническое решение для подтверждения личностей клиентов в связи с дифференцированными ценами и лимитами продажи дизельного топлива. Ожидается, что это помешает водителям получать больше топлива, чем им полагается, по низким ценам. Читать новость
Нечто подобное звучало 2 месяца назад,когда с прилавков исчез сахар по 480,зато спокойно был по 850-1000. Власти заверяли,что дефицита нет,запасов стабфонда хватит на всех,в итоге в супермаркетах сахар выносили по часам и за ним выстраивались очереди с давкой. Также ко мне в магазин приходили недоумевающие пенсионеры и спрашивали почему сахар по 850 если по телевизору сказали ,что он должен быть по 480? Не получиться ли так же ,что я приеду на АЗС за своими 100л ДТ,а мне скажут,на сегодня лимит удешевлённого топлива закончен,есть только по 450?
На автозаправках в Казахстане внедрят техническое решение для подтверждения личностей клиентов в связи с дифференцированными ценами и лимитами продажи
Что только не придумают, лишь бы дальше держать высокий курс рубля (никому ненужного и который некоторые сжигают мешками)!? При нормальном курсе и соляра россиянам особо не понадобится, и самое главное для своих граждан бы на многое цены снизились (тот же сахар), но увы...
KOS77: Что только не придумают, лишь бы дальше держать высокий курс рубля (никому ненужного и который некоторые сжигают мешками)!?
Это ты желаемое выдаешь за действительное. Или бредишь. Что касается топлива, то затраты по установке этих самых верификаторов скорее всего включат в стоимость топлива. Короче, ничего умнее не придумали, не смогли. Да в принципе никто и не ждал, что власти смогут.
ПолиграфЪ Боярышников: Отлично! Давно надо было так реагировать! В данный момент цена на АЗС дизельного топлива для не резидентов РК 450 тенге! Можно и дальше увеличивать цену и освобождать свой рынок от гастарбайтеров
Владельцам АЗС пофиг резидент вы или нет. Всем по 450 тг. пробуют продавать.
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