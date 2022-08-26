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≡ Дополнительные возможности угловых шлифовальных машинок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44968
Дополнительные возможности угловых шлифовальных машинок
Отправлено: 26.08.22 - 16:03
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Владельцу частного сектора в любом случае понадобится в хозяйстве угловая шлифовальная машинка. Не обойтись без болгарки и при ремонте городской квартиры. Большой выбор техники для дома представлен на technodom.kz.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25275
Re: Дополнительные возможности угловых шлифовальных машинок
Отправлено: 26.08.22 - 16:03
#1
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Эту машинку, наверное - куплю... :lol:
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
41
Re: Дополнительные возможности угловых шлифовальных машинок
Отправлено: 26.08.22 - 20:26
#2
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Ты что Дракоша собрался за флексом в Кустанай? Билеты наверняка подешевели.
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