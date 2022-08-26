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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:35
Цитата:
Отрывок видел как то, думал потом посмотрю.
Но этих историй будет со временем больше.
Сейчас просто все купируется..
YESNO:
Само уже признаются в своих преступлениях .
Само уже признаются в своих преступлениях .
Отрывок видел как то, думал потом посмотрю.
Но этих историй будет со временем больше.
Сейчас просто все купируется..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:36
Цитата:
Расследование где?
От журналиста?
Причем тут его видео?
viktorian85:
Есть видео где нацисты между собой идут по Буче и
Есть видео где нацисты между собой идут по Буче и
Расследование где?
От журналиста?
Причем тут его видео?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 752
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:37
Им сказали что они Армия освободителей (ну а по другому же не может быть армия должна освобождать а не захватывать ) , многие поняли сразу что это не так , кто то не понял , кто то понял но поздно .А кому то уже все равно ...
[Исправлено: YESNO, 26.08.2022 - 18:38]
[Исправлено: YESNO, 26.08.2022 - 18:38]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:39
Цитата:
Тогда да, многих обманули просто, давали какие то координаты, куда палить.
Но вот сейчас многие уже осознанно идут воевать за деньги..
Тогда да, многие российские военные, солдаты и даже командиры, сами были от того в шоке, и они не шли убивать, они шли на учения..
YESNO:
Им сказали что они Армия освободителей (ну а по другому же не может быть армия должна освобождать а не захватывать ) , многом поняли сразу что это н
Им сказали что они Армия освободителей (ну а по другому же не может быть армия должна освобождать а не захватывать ) , многом поняли сразу что это н
Тогда да, многих обманули просто, давали какие то координаты, куда палить.
Но вот сейчас многие уже осознанно идут воевать за деньги..
Тогда да, многие российские военные, солдаты и даже командиры, сами были от того в шоке, и они не шли убивать, они шли на учения..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12846
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:23
Цитата:
И ведь люди верят в эту ахиню)))
И нет ладно бы сказать молодые зумеры одуревшие от тик тока верят в то что им лечат в смартфонах
А тут глядитека
Советское поколение 40+ все повально посажены на пропаганду и верят новостям что Украина сама себе электричество оборвала))))
А ещё кричат советское образование,советское образование.....если такое образование дало поколение инфантильных сектантов верящих в зарядку воды у телика и в дедушку из кремля то гори оно огнем это образование)))
Гога:
ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из ЗАЭС на Украину
ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из ЗАЭС на Украину
И ведь люди верят в эту ахиню)))
И нет ладно бы сказать молодые зумеры одуревшие от тик тока верят в то что им лечат в смартфонах
А тут глядитека
Советское поколение 40+ все повально посажены на пропаганду и верят новостям что Украина сама себе электричество оборвала))))
А ещё кричат советское образование,советское образование.....если такое образование дало поколение инфантильных сектантов верящих в зарядку воды у телика и в дедушку из кремля то гори оно огнем это образование)))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:33
Цитата:
---Правду мы никогда не узнаем , к сожалению . Просто выложил - а верить или не верить - каждый решает сам . Вот ты , лично ты , --- веришь в то , что выкладывает Марик ?
abaika95:
---Правду мы никогда не узнаем , к сожалению . Просто выложил - а верить или не верить - каждый решает сам . Вот ты , лично ты , --- веришь в то , что выкладывает Марик ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:36
Цитата:
Убитый горем отец, оплакивает смерть своего мальчика, которого уничтожили фашисткие оккупанты..
Докажи обратное, что это не отец ребенка и он просто улыбается, а ребенок играет во дворе..
Гога:
веришь в то , что выкладывает Марик
веришь в то , что выкладывает Марик
Убитый горем отец, оплакивает смерть своего мальчика, которого уничтожили фашисткие оккупанты..
Докажи обратное, что это не отец ребенка и он просто улыбается, а ребенок играет во дворе..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:39
Российские зверства в Чаплине..
Они сами признали, только сказали что вместо мирных жителей там убито 200 нацистов..
Они сами признали, только сказали что вместо мирных жителей там убито 200 нацистов..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:43
Цитата:
----Это видео ВСУ .Не верю им .
111:
Докажи обратное
Докажи обратное
----Это видео ВСУ .Не верю им .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:44
Тут фашисты сожгли 6ти летнего пацана, и его родителей..
Кто их теперь будет оплакивать?
Еще одно военное преступление российских оккупантов..
Кто их теперь будет оплакивать?
Еще одно военное преступление российских оккупантов..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:46
Цитата:
Тут не вопрос веры.
Тут факты.
Где Россия сама подтвердила что сбросила на деревню ракеты..
Гога:
Это видео ВСУ .Не верю им .
Это видео ВСУ .Не верю им .
Тут не вопрос веры.
Тут факты.
Где Россия сама подтвердила что сбросила на деревню ракеты..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 752
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:56
Цитата:
А вот на этом черти вас всех ловят .
Гога:
Это видео ВСУ .Не верю им .
Это видео ВСУ .Не верю им .
А вот на этом черти вас всех ловят .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 20:03
Цитата:
Диктатор, с земель которого несется Смерть от Искандеров, с земель которого были зверства в Буче и Гостомеле, цинично потроллил народ Украины..
Тем более что
Цитата:
[Исправлено: 111, 26.08.2022 - 20:05]
Kairat stayer:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Украины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Украины.
Диктатор, с земель которого несется Смерть от Искандеров, с земель которого были зверства в Буче и Гостомеле, цинично потроллил народ Украины..
Тем более что
Цитата:
Kairat stayer: Пожелал украинскому народу мирного неба,
[Исправлено: 111, 26.08.2022 - 20:05]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 20:07
Это как например зарезать или сжечь чьего то ребенка, как в Чаплине, и... пожелать родителям убитого ребенка счастья и удачи сразу же после этого..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 20:22
Цитата:
---А вас на чём ловят ?? На инфе , что Марик скидывает ?
YESNO:
А вот на этом черти вас всех ловят .
А вот на этом черти вас всех ловят .
---А вас на чём ловят ?? На инфе , что Марик скидывает ?
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