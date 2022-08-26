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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:35
#5776
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Цитата:
YESNO:
Само уже признаются в своих преступлениях .

Отрывок видел как то, думал потом посмотрю.
Но этих историй будет со временем больше.
Сейчас просто все купируется..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:36
#5777
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Цитата:
viktorian85:
Есть видео где нацисты между собой идут по Буче и

Расследование где?
От журналиста?
Причем тут его видео?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
752
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:37
#5778
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Им сказали что они Армия освободителей (ну а по другому же не может быть армия должна освобождать а не захватывать ) , многие поняли сразу что это не так , кто то не понял , кто то понял но поздно .А кому то уже все равно ...

[Исправлено: YESNO, 26.08.2022 - 18:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:39
#5779
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Цитата:
YESNO:
Им сказали что они Армия освободителей (ну а по другому же не может быть армия должна освобождать а не захватывать ) , многом поняли сразу что это н

Тогда да, многих обманули просто, давали какие то координаты, куда палить.
Но вот сейчас многие уже осознанно идут воевать за деньги..
Тогда да, многие российские военные, солдаты и даже командиры, сами были от того в шоке, и они не шли убивать, они шли на учения..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12846
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:23
#5780
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Цитата:
Гога:
ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из ЗАЭС на Украину

И ведь люди верят в эту ахиню)))
И нет ладно бы сказать молодые зумеры одуревшие от тик тока верят в то что им лечат в смартфонах
А тут глядитека
Советское поколение 40+ все повально посажены на пропаганду и верят новостям что Украина сама себе электричество оборвала))))
А ещё кричат советское образование,советское образование.....если такое образование дало поколение инфантильных сектантов верящих в зарядку воды у телика и в дедушку из кремля то гори оно огнем это образование)))
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6423
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:33
#5781
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Цитата:
abaika95:

---Правду мы никогда не узнаем , к сожалению . Просто выложил - а верить или не верить - каждый решает сам . Вот ты , лично ты , --- веришь в то , что выкладывает Марик ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:36
#5782
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Цитата:
Гога:
веришь в то , что выкладывает Марик

Убитый горем отец, оплакивает смерть своего мальчика, которого уничтожили фашисткие оккупанты..



Докажи обратное, что это не отец ребенка и он просто улыбается, а ребенок играет во дворе..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:39
#5783
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Российские зверства в Чаплине..



Они сами признали, только сказали что вместо мирных жителей там убито 200 нацистов..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6423
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:43
#5784
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Цитата:
111:
Докажи обратное

----Это видео ВСУ .Не верю им .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:44
#5785
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Тут фашисты сожгли 6ти летнего пацана, и его родителей..



Кто их теперь будет оплакивать?
Еще одно военное преступление российских оккупантов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:46
#5786
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Цитата:
Гога:
Это видео ВСУ .Не верю им .

Тут не вопрос веры.
Тут факты.
Где Россия сама подтвердила что сбросила на деревню ракеты..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
752
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 19:56
#5787
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Цитата:
Гога:
Это видео ВСУ .Не верю им .

А вот на этом черти вас всех ловят .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 20:03
#5788
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Цитата:
Kairat stayer:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Украины.

Диктатор, с земель которого несется Смерть от Искандеров, с земель которого были зверства в Буче и Гостомеле, цинично потроллил народ Украины..
Тем более что

Цитата:
Kairat stayer: Пожелал украинскому народу мирного неба,


[Исправлено: 111, 26.08.2022 - 20:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17055
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 20:07
#5789
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Это как например зарезать или сжечь чьего то ребенка, как в Чаплине, и... пожелать родителям убитого ребенка счастья и удачи сразу же после этого..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6423
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 20:22
#5790
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Цитата:
YESNO:
А вот на этом черти вас всех ловят .

---А вас на чём ловят ?? На инфе , что Марик скидывает ?
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