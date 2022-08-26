Отправлено: - 18:39

YESNO:

Им сказали что они Армия освободителей (ну а по другому же не может быть армия должна освобождать а не захватывать ) , многом поняли сразу что это н

Цитата:Тогда да, многих обманули просто, давали какие то координаты, куда палить.Но вот сейчас многие уже осознанно идут воевать за деньги..Тогда да, многие российские военные, солдаты и даже командиры, сами были от того в шоке, и они не шли убивать, они шли на учения..