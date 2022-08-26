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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 385 из 385«1...383384385
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Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6415
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 16:48
#5761
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Цитата:
111:

--Сами себе в ногу стреляют ?!***1 час назад, источник: © РИА НовостиВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из ЗАЭС на Украину МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинская сторона перебила последнюю, четвертую линию передачи энергии из Запорожской АЭС, поставки туда сейчас невозможны, сообщил член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.** ----вот когда у тебя такие ссылки будут ??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17043
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 16:52
#5762
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Цитата:
Гога:
перебили последнюю линию передачи

Это когда ветки в Крым начали российские воры воровать, про те опоры что ли?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6415
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 16:58
#5763
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Цитата:
111:

----Читай сам по ссылке ---***https://news.mail.ru/incident/52784144/?frommail=1***
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6415
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 17:08
#5764
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Цитата:
111:
Полк Азов убивал мирное население в Буче?

---Писатель , ты когда читать внимательно научишься ?? :lol: Там про два отдельных друг от друга событиях :-x -- там союз***и*** стоит . Андестенд ??? Ещё раз , лично для тебя цитата --***рассказал о военных преступлениях полка Азов и постановочных съёмках в Буче*** ---ещё раз -андестенд ?? Два независимых друг от друга событиях . Но ты всё смешиваешь в одну кучу .Специально .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17043
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 17:25
#5765
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Цитата:
Гога:
Там про два отдельных друг от друга событиях

Где?
Я про Бучу привел пример, где оккупанты вырезали вме население..
Ты сказал что это Азов..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6415
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 17:50
#5766
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Цитата:
111:
Я про Бучу привел пример, где оккупанты вырезали вме население.. Ты сказал что это Азов..

------Читай ещё трижды ****«Француз Адриан Бокэ, вернувшийся из Украины, рассказал о военных преступлениях полка Азов и постановочных съёмках в Буче». ****
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6415
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 17:53
#5767
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Цитата:
111:

-----****II. Союзы, выражающие смысло­вые отношения между отдель­ными словами в предложении Наиболее употребителен союз **И**. Более половины всех случаев прихо­дится на сочетания с этим союзом. Те смысловые отношения, которые выражаются союзом и, наиболее ча­сто встречаются в нашей языковой практике, тесно связанной с нашей общественной деятельностью. По выражаемым ими смысловым отношениям союзы можно подразде­лить на четыре группы: 1) союзы, выражающие перечисление (и, ни, да, или, то);***
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17043
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:04
#5768
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Цитата:
Гога:
Француз Адриан Бокэ, вернувшийся из Украины, рассказал о военных преступлениях полка Азов и постановочных съёмках в Буче». ****

Он расследовал эти дела сам лично?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17043
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:05
#5769
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Цитата:
Гога:
Союзы

Ну союз оккупантов ДНР и России для нападения, наверно это так..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6415
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:13
#5770
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Цитата:
111:
Он расследовал эти дела сам лично?

---Он там был хотя бы . В отличии от тебя .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6415
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:17
#5771
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Цитата:
111:
Ну союз оккупантов ДНР

---Союз --в смысле ----часть речи . Но ты в школе это пропустил при изучении . :-x
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