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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 16:48
Цитата:
--Сами себе в ногу стреляют ?!***1 час назад, источник: © РИА НовостиВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из ЗАЭС на Украину МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинская сторона перебила последнюю, четвертую линию передачи энергии из Запорожской АЭС, поставки туда сейчас невозможны, сообщил член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.** ----вот когда у тебя такие ссылки будут ??
111:
--Сами себе в ногу стреляют ?!***1 час назад, источник: © РИА НовостиВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии из ЗАЭС на Украину МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Украинская сторона перебила последнюю, четвертую линию передачи энергии из Запорожской АЭС, поставки туда сейчас невозможны, сообщил член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.** ----вот когда у тебя такие ссылки будут ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 16:52
Цитата:
Это когда ветки в Крым начали российские воры воровать, про те опоры что ли?
Гога:
перебили последнюю линию передачи
перебили последнюю линию передачи
Это когда ветки в Крым начали российские воры воровать, про те опоры что ли?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 16:58
Цитата:
----Читай сам по ссылке ---***https://news.mail.ru/incident/52784144/?frommail=1***
111:
----Читай сам по ссылке ---***https://news.mail.ru/incident/52784144/?frommail=1***
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 17:08
Цитата:
---Писатель , ты когда читать внимательно научишься ?? Там про два отдельных друг от друга событиях -- там союз***и*** стоит . Андестенд ??? Ещё раз , лично для тебя цитата --***рассказал о военных преступлениях полка Азов и постановочных съёмках в Буче*** ---ещё раз -андестенд ?? Два независимых друг от друга событиях . Но ты всё смешиваешь в одну кучу .Специально .
111:
Полк Азов убивал мирное население в Буче?
Полк Азов убивал мирное население в Буче?
---Писатель , ты когда читать внимательно научишься ?? Там про два отдельных друг от друга событиях -- там союз***и*** стоит . Андестенд ??? Ещё раз , лично для тебя цитата --***рассказал о военных преступлениях полка Азов и постановочных съёмках в Буче*** ---ещё раз -андестенд ?? Два независимых друг от друга событиях . Но ты всё смешиваешь в одну кучу .Специально .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 17:25
Цитата:
Где?
Я про Бучу привел пример, где оккупанты вырезали вме население..
Ты сказал что это Азов..
Гога:
Там про два отдельных друг от друга событиях
Там про два отдельных друг от друга событиях
Где?
Я про Бучу привел пример, где оккупанты вырезали вме население..
Ты сказал что это Азов..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 17:50
Цитата:
------Читай ещё трижды ****«Француз Адриан Бокэ, вернувшийся из Украины, рассказал о военных преступлениях полка Азов и постановочных съёмках в Буче». ****
111:
Я про Бучу привел пример, где оккупанты вырезали вме население.. Ты сказал что это Азов..
Я про Бучу привел пример, где оккупанты вырезали вме население.. Ты сказал что это Азов..
------Читай ещё трижды ****«Француз Адриан Бокэ, вернувшийся из Украины, рассказал о военных преступлениях полка Азов и постановочных съёмках в Буче». ****
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 17:53
Цитата:
-----****II. Союзы, выражающие смысловые отношения между отдельными словами в предложении Наиболее употребителен союз **И**. Более половины всех случаев приходится на сочетания с этим союзом. Те смысловые отношения, которые выражаются союзом и, наиболее часто встречаются в нашей языковой практике, тесно связанной с нашей общественной деятельностью. По выражаемым ими смысловым отношениям союзы можно подразделить на четыре группы: 1) союзы, выражающие перечисление (и, ни, да, или, то);***
111:
-----****II. Союзы, выражающие смысловые отношения между отдельными словами в предложении Наиболее употребителен союз **И**. Более половины всех случаев приходится на сочетания с этим союзом. Те смысловые отношения, которые выражаются союзом и, наиболее часто встречаются в нашей языковой практике, тесно связанной с нашей общественной деятельностью. По выражаемым ими смысловым отношениям союзы можно подразделить на четыре группы: 1) союзы, выражающие перечисление (и, ни, да, или, то);***
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:04
Цитата:
Он расследовал эти дела сам лично?
Гога:
Француз Адриан Бокэ, вернувшийся из Украины, рассказал о военных преступлениях полка Азов и постановочных съёмках в Буче». ****
Француз Адриан Бокэ, вернувшийся из Украины, рассказал о военных преступлениях полка Азов и постановочных съёмках в Буче». ****
Он расследовал эти дела сам лично?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:05
Цитата:
Ну союз оккупантов ДНР и России для нападения, наверно это так..
Гога:
Союзы
Союзы
Ну союз оккупантов ДНР и России для нападения, наверно это так..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:13
Цитата:
---Он там был хотя бы . В отличии от тебя .
111:
Он расследовал эти дела сам лично?
Он расследовал эти дела сам лично?
---Он там был хотя бы . В отличии от тебя .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 18:17
Цитата:
---Союз --в смысле ----часть речи . Но ты в школе это пропустил при изучении .
111:
Ну союз оккупантов ДНР
Ну союз оккупантов ДНР
---Союз --в смысле ----часть речи . Но ты в школе это пропустил при изучении .
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