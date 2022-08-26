Отправлено: - 17:50

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Я про Бучу привел пример, где оккупанты вырезали вме население.. Ты сказал что это Азов..

Цитата:------Читай ещё трижды ****«Француз Адриан Бокэ, вернувшийся из Украины, рассказал о военных преступлениях полка Азов и постановочных съёмках в Буче». ****