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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 26.08.22 - 16:14
Эклектика, также эклектизм — смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов и т. п.
Термин введён в употребление во II веке родоначальником модераторных школ - Nurgeldy. Эклектика — особое направление в развитии форумных баталий, доминировавшее во всех ветках как до 6-го флуда и оффтопика, так и после. Эклектика на форумах и в чатах представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для сообщений или постов, имеющих качественно иной смысл и назначение, чем постоянная демонстрация циклической смены порядком поднадоевших фейков или картин из серий "Заправка грушевым", "Небо над акиматом" и "Кухаркин зат".
Короче, пишите сюда, кому стало скучно ... или весело!
Термин введён в употребление во II веке родоначальником модераторных школ - Nurgeldy. Эклектика — особое направление в развитии форумных баталий, доминировавшее во всех ветках как до 6-го флуда и оффтопика, так и после. Эклектика на форумах и в чатах представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для сообщений или постов, имеющих качественно иной смысл и назначение, чем постоянная демонстрация циклической смены порядком поднадоевших фейков или картин из серий "Заправка грушевым", "Небо над акиматом" и "Кухаркин зат".
Короче, пишите сюда, кому стало скучно ... или весело!
Форумная эклектика
Отправлено: 26.08.22 - 16:19
Нургельды конечно красавчик, именно он задал тон форуму, каким он должен был быть..
За то недолгое время .
Само спокойствие и в то же время его уважаешь, за прагматизм, за сдержанность, за то, как он был справедлив по отношению к форумчанам и как задал тон..
Что то мне напоминает Тимура Гафурова .
За то недолгое время .
Само спокойствие и в то же время его уважаешь, за прагматизм, за сдержанность, за то, как он был справедлив по отношению к форумчанам и как задал тон..
Что то мне напоминает Тимура Гафурова .
Форумная эклектика
Отправлено: 26.08.22 - 16:28
Цитата:
Хех..
Вообще то эти фото я публикую у себя в такой же свободной теме, как и эта у автора.
Кому они там могли надоесть, я что, насильно эту тему заставляю просматривать?
Но радует, что конечно же упомянули только мои разделы в моей теме, потому что...
Хм..
Может потому, что я привнес что то новое с утратой Флуда и принятия нами же самими жестких правил в нем и тем самым задал тон новым Свободным темам пользователей?
Может дело в этом, потому никого, кроме меня вспомнить не удается..
Маркс:
имеющих качественно иной смысл и назначение, чем постоянная демонстрация циклической смены порядком поднадоевших фейков или картин из серий "Заправка грушевым", "Небо над акиматом" и "Кухаркин зат".
имеющих качественно иной смысл и назначение, чем постоянная демонстрация циклической смены порядком поднадоевших фейков или картин из серий "Заправка грушевым", "Небо над акиматом" и "Кухаркин зат".
Хех..
Вообще то эти фото я публикую у себя в такой же свободной теме, как и эта у автора.
Кому они там могли надоесть, я что, насильно эту тему заставляю просматривать?
Но радует, что конечно же упомянули только мои разделы в моей теме, потому что...
Хм..
Может потому, что я привнес что то новое с утратой Флуда и принятия нами же самими жестких правил в нем и тем самым задал тон новым Свободным темам пользователей?
Может дело в этом, потому никого, кроме меня вспомнить не удается..
Форумная эклектика
Отправлено: 26.08.22 - 16:33
Цитата:
Помнится во Флуде тоже так говорили, чтобы писать качественные сообщения..
Привет Енгу..
Но ничего там не получилось, даже с уходом меня, он просто заглох..
Может действительно постараемся тут и посмотрим, что есть качественные сообщения в нашем случае?
А так да, очень похвально, поддерживаю..
Ну начнём, что просто так гутарить то..
Маркс:
Эклектика на форумах и в чатах представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для сообщений или постов, имеющих качественно иной смысл и назначение
Эклектика на форумах и в чатах представляет собой сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для сообщений или постов, имеющих качественно иной смысл и назначение
Помнится во Флуде тоже так говорили, чтобы писать качественные сообщения..
Привет Енгу..
Но ничего там не получилось, даже с уходом меня, он просто заглох..
Может действительно постараемся тут и посмотрим, что есть качественные сообщения в нашем случае?
А так да, очень похвально, поддерживаю..
Ну начнём, что просто так гутарить то..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15401
Форумная эклектика
Отправлено: 26.08.22 - 16:34
Очередной "Флуд и оффтопик"? А я уж по названию рассчитывал на какой-то анализ состава форумчан...
В целом ситуацию можно назвать - форумная анархия, которую ОК давно бы купировала.
[Исправлено: Victor Yang, 26.08.2022 - 16:37]
В целом ситуацию можно назвать - форумная анархия, которую ОК давно бы купировала.
[Исправлено: Victor Yang, 26.08.2022 - 16:37]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6415
Форумная эклектика
Отправлено: 26.08.22 - 16:35
Цитата:
111:
Может дело в этом, потому никого, кроме меня вспомнить не удается..
Может дело в этом, потому никого, кроме меня вспомнить не удается..
Форумная эклектика
Отправлено: 26.08.22 - 16:35
Цитата:
Нет, это не так.
Моих то не качественных сообщений тут быть не должно, как понял, ни фото, ни города, ничего..
Тут будут видимо только фото свои, или для своих..
Как и подтемы тут..
Victor Yang:
Очередной "Флуд и оффтопик"?
Очередной "Флуд и оффтопик"?
Нет, это не так.
Моих то не качественных сообщений тут быть не должно, как понял, ни фото, ни города, ничего..
Тут будут видимо только фото свои, или для своих..
Как и подтемы тут..
Форумная эклектика
Отправлено: 26.08.22 - 16:38
Теперь надо будет думать, что делать с Флудом.
Опять же в который раз предлагаю его закрыть.
Чтобы дать волю нашим пользователям, всем, создавать свои темы..
Опять же в который раз предлагаю его закрыть.
Чтобы дать волю нашим пользователям, всем, создавать свои темы..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12845
Форумная эклектика
Отправлено: 26.08.22 - 17:27
Цитата:
Пока читал очередную "марксовскую" графоманию пару раз уснул
Вот жеж человек взял себе псевдоним а с ним и все отрицательные пороки кумира
Много писать скучно и НИОЧЕМ
Маркс:
Короче, пишите сюда, кому стало скучно ... или весело
Короче, пишите сюда, кому стало скучно ... или весело
Пока читал очередную "марксовскую" графоманию пару раз уснул
Вот жеж человек взял себе псевдоним а с ним и все отрицательные пороки кумира
Много писать скучно и НИОЧЕМ
Форумная эклектика
Отправлено: 26.08.22 - 17:50
Цитата:
Тяжело жить такому человеку. Постоянно спит. Даже если на унитазе читает зубную пасту или освежитель. На улице ему нельзя читать рекламу и даже таблички с названиями улиц. Господа, если где в городе увидите человека, валяющегося под какой-нибудь надписью, помогите ему, разбудите. Это опять abaika95 заснул, складывая буквы в слова.
abaika95:
Пока читал очередную "марксовскую" графоманию пару раз уснул
Пока читал очередную "марксовскую" графоманию пару раз уснул
Тяжело жить такому человеку. Постоянно спит. Даже если на унитазе читает зубную пасту или освежитель. На улице ему нельзя читать рекламу и даже таблички с названиями улиц. Господа, если где в городе увидите человека, валяющегося под какой-нибудь надписью, помогите ему, разбудите. Это опять abaika95 заснул, складывая буквы в слова.
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