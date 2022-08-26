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Маркс:

имеющих качественно иной смысл и назначение, чем постоянная демонстрация циклической смены порядком поднадоевших фейков или картин из серий "Заправка грушевым", "Небо над акиматом" и "Кухаркин зат".

Цитата:Хех..Вообще то эти фото я публикую у себя в такой же свободной теме, как и эта у автора.Кому они там могли надоесть, я что, насильно эту тему заставляю просматривать?Но радует, что конечно же упомянули только мои разделы в моей теме, потому что...Хм..Может потому, что я привнес что то новое с утратой Флуда и принятия нами же самими жестких правил в нем и тем самым задал тон новым Свободным темам пользователей?Может дело в этом, потому никого, кроме меня вспомнить не удается..