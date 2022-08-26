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≡ "Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44968
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 26.08.22 - 17:20
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Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 26 августа, встретился с журналистами местных СМИ, чтобы ответить на вопросы, которые больше всего волнуют горожан. Как сообщил аким, что в городе планируется создать систему полива.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6415
Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 26.08.22 - 17:20
#1
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вдоль Гашека она обойдется в 200-300 млн тенге, - пояснил Жундубаев. ----А можно расчёты показать ?? Только полные - тогда и будет видно , сколько это стоит .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6415
Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 26.08.22 - 17:27
#2
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Не езжу, потому что нет времени. С работы либо хожу пешком, либо езжу на велосипеде.---- Скоро зима , велосипед на стоянку - так что добро пожаловать на автобус .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17043
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 26.08.22 - 17:27
#3
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Цитата:
Гога:
А можно расчёты показать

А зачем это гражданину РФ, наши расчеты?
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