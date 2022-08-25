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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 383 из 384«1...381382383384»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.08.22 - 23:11
#5731
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Цитата:
Эл-починно:
Ну что бы наверняка закон Ньютона проверить

Мы не немцы.
Мы славяне и казахи, менталитет у нас другой
Все просто и эффективно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.08.22 - 23:12
#5732
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Собака

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
644
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.08.22 - 23:14
#5733
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Цитата:
111:
Собака

А кошак чей? Упитанный. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.08.22 - 23:14
#5734
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Да уж..
Проводы лета..
Такой классный получился шашлычок..



Моя аж танцует..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.08.22 - 23:16
#5735
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Цитата:
Эл-починно:
А кошак чей? Упитанный

Ихний, там их три.
Да голодные как звери..
Мышей лучше бы ловили..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.08.22 - 23:19
#5736
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Так провели этот прекрасный, с теплым дождем день..
Кстати приехали в Костанай, а лужи теплые еще..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.08.22 - 23:20
#5737
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Назад ехали, слушали музыку 80х..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 09:38
#5738
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Хм..
Центр принятия решений, только он не в Лондоне, не в Пентагоне, а в простом поселке Чаплино..



Месть России украинскому народу, за то что те справляли праздник..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 09:40
#5739
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По последним данным, оккупанты уничтожили 25 человек, двоих детей среди них, 11 и 6 лет.



Тут один ребенок сгорел заживо со своей семьёй..
Другого 11 летнего придавило завалами..
Хорошая спецоперация..
Натуральный геноцид..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17026
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 09:43
#5740
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Да, скажут патриоты зэт, там жд станция и надо ее уничтожать.
Но причем тут мирное население то?
Вот еще одно военное преступление России, которая никогда не смотрит, мирное ли там население, главное выполнить задачу, а какой ценой, не важно..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12842
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 10:16
#5741
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Рассылка прошла по ватсапп
По стране 29го митинги наметились за сокращение пенсионного возраста у женщин до 58
Пишут что митинги разрешены акиматами
Если это так то ждём что Токаев в порыве популизма реально его сократит
Потомучто не могли просто так взять и дать разрешение на митинги по всей стране особенно по такой острой теме затрагивающей огромное число населения.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6394
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 14:17
#5742
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Цитата:
111:

---Фото ##5738 -5739 --- сплошной фейк --- ведь это же не ты фотографировал лично , сам !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6394
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 14:21
#5743
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Цитата:
111:

----Лучше вот это комментируй ---***Ущерб порядка 7 миллиардов - Антикор о деле Арыстанбека Мухамедиулы*** :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6394
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 14:39
#5744
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Цитата:
111:

------------националисты разместили РСЗО и артиллерию на территории детского сада в Авдеевке По данным ведомства, в Артемовске в жилом комплексе на улице Шевченко подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6394
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.08.22 - 14:41
#5745
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Цитата:
111:

-------------Давай фото со спутника ---«В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 11 (просп. Центральный) украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты»,
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