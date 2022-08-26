Отправлено: - 10:05

Украинские политики прямо говорили, что население ЛДНР им не нужно. Им требуется зачищенная территория Луганской и Донецкой областей

По факту в РК я вижу переселение титульной нации на северные территории Республики. Совершенно иной, не украинский подход к решению проблем.

Это не украинцы, не славяне, даже не европейцы

Поэтому лозунг «Украина цэ Европа» - для затуманивания мозгов населения. Зачистка территорий требуется международному олигархату, который подмял под себя руководство Украины.

В РК достаточно посмотреть на национальный состав акимов областей, министров. Обратная картина.

О русофобском подходе украинских медиа к беседам с экспертами.

Цитата:С этого момента поподробнееКакой украинской политик такое говорил,когда? Случайно это не слова Кивы который оказался обычным агентом ФСБ и с начала войны сбежал в Россию где у соловья теперь несёт прямо противоположное?))Цитата:Титульной нации? Тоесть себя автор считает вторым сортом?)Заметил странную тенденцию что многие кто хочет как-то обозначить свою якобы ущербную позицию в государстве (хоть где,хоть в Украине Прибалтике,средней Азии) всегда пытаются орать о том что их давит засилие ТИТУЛЬНОЙ нации вокруг (латышей,украинцев,узбеков)Тоесть по их логике только ОНИ должны быть тут главной нацией,большинством! И никто другой?)Цитата:Кто управляет богатствами России?Роттенберги,Тимчинки,Абрамовичи,АвеныНе славяне (это автору очень важно) не русские и даже не европейцы))Ой мне в глаз ЭТОДРУГИН кажется попал)Цитата:Если бы автор вместо пересказа тут экспертного мнения с России 24 занялся изучением к примеру экономики то наверно бы понял что любому олигархату совершенно не выгодно зачищать территорию где находится их производство,магазины,дома и туристические объекты,также олигархам не очень то выгодно когда зачищают население которое работает на их предприятиях и покупает в их магазинахОлигарх без населения не может так-то))Цитата:Кто мешал автору в 90ые пойти в акимат? Начать с низов и постепенно постепенно сейчас дорос бы до акима областиИли Кулагин через постель в Акимы попал?)Цитата:Когда кого-то обвиняешь в русофобии то Сначала приглядись к себеПосмотри,подумай а не фашист ли ты? что тебя не любят не из за нации а из за твоей людоедской и шовинистической позиции по соседним странам?