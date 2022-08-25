Да, скажут патриоты зэт, там жд станция и надо ее уничтожать. Но причем тут мирное население то? Вот еще одно военное преступление России, которая никогда не смотрит, мирное ли там население, главное выполнить задачу, а какой ценой, не важно..
Рассылка прошла по ватсапп По стране 29го митинги наметились за сокращение пенсионного возраста у женщин до 58 Пишут что митинги разрешены акиматами Если это так то ждём что Токаев в порыве популизма реально его сократит Потомучто не могли просто так взять и дать разрешение на митинги по всей стране особенно по такой острой теме затрагивающей огромное число населения.
------------националисты разместили РСЗО и артиллерию на территории детского сада в Авдеевке По данным ведомства, в Артемовске в жилом комплексе на улице Шевченко подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов.
-------------Давай фото со спутника ---«В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 11 (просп. Центральный) украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты»,
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