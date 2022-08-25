Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 10:16

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По стране 29го митинги наметились за сокращение пенсионного возраста у женщин до 58

Пишут что митинги разрешены акиматами

Если это так то ждём что Токаев в порыве популизма реально его сократит

Потомучто не могли просто так взять и дать разрешение на митинги по всей стране особенно по такой острой теме затрагивающей огромное число населения.