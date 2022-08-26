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Украинские события и Казахстан
Украинские события и Казахстан
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44964
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12842
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
Цитата:
С этого момента поподробнее
Какой украинской политик такое говорил,когда? Случайно это не слова Кивы который оказался обычным агентом ФСБ и с начала войны сбежал в Россию где у соловья теперь несёт прямо противоположное?))
Цитата:
Титульной нации? Тоесть себя автор считает вторым сортом?)
Заметил странную тенденцию что многие кто хочет как-то обозначить свою якобы ущербную позицию в государстве (хоть где,хоть в Украине Прибалтике,средней Азии) всегда пытаются орать о том что их давит засилие ТИТУЛЬНОЙ нации вокруг (латышей,украинцев,узбеков)
Тоесть по их логике только ОНИ должны быть тут главной нацией,большинством! И никто другой?)
Цитата:
Кто управляет богатствами России?
Роттенберги,Тимчинки,Абрамовичи,Авены
Не славяне (это автору очень важно) не русские и даже не европейцы))
Ой мне в глаз ЭТОДРУГИН кажется попал)
Цитата:
Если бы автор вместо пересказа тут экспертного мнения с России 24 занялся изучением к примеру экономики то наверно бы понял что любому олигархату совершенно не выгодно зачищать территорию где находится их производство,магазины,дома и туристические объекты,также олигархам не очень то выгодно когда зачищают население которое работает на их предприятиях и покупает в их магазинах
Олигарх без населения не может так-то))
Цитата:
Кто мешал автору в 90ые пойти в акимат? Начать с низов и постепенно постепенно сейчас дорос бы до акима области
Или Кулагин через постель в Акимы попал?)
Цитата:
Когда кого-то обвиняешь в русофобии то Сначала приглядись к себе
Посмотри,подумай а не фашист ли ты? что тебя не любят не из за нации а из за твоей людоедской и шовинистической позиции по соседним странам?
Украинские политики прямо говорили, что население ЛДНР им не нужно. Им требуется зачищенная территория Луганской и Донецкой областей
С этого момента поподробнее
Какой украинской политик такое говорил,когда? Случайно это не слова Кивы который оказался обычным агентом ФСБ и с начала войны сбежал в Россию где у соловья теперь несёт прямо противоположное?))
Цитата:
По факту в РК я вижу переселение титульной нации на северные территории Республики. Совершенно иной, не украинский подход к решению проблем.
Титульной нации? Тоесть себя автор считает вторым сортом?)
Заметил странную тенденцию что многие кто хочет как-то обозначить свою якобы ущербную позицию в государстве (хоть где,хоть в Украине Прибалтике,средней Азии) всегда пытаются орать о том что их давит засилие ТИТУЛЬНОЙ нации вокруг (латышей,украинцев,узбеков)
Тоесть по их логике только ОНИ должны быть тут главной нацией,большинством! И никто другой?)
Цитата:
Это не украинцы, не славяне, даже не европейцы
Кто управляет богатствами России?
Роттенберги,Тимчинки,Абрамовичи,Авены
Не славяне (это автору очень важно) не русские и даже не европейцы))
Ой мне в глаз ЭТОДРУГИН кажется попал)
Цитата:
Поэтому лозунг «Украина цэ Европа» - для затуманивания мозгов населения. Зачистка территорий требуется международному олигархату, который подмял под себя руководство Украины.
Если бы автор вместо пересказа тут экспертного мнения с России 24 занялся изучением к примеру экономики то наверно бы понял что любому олигархату совершенно не выгодно зачищать территорию где находится их производство,магазины,дома и туристические объекты,также олигархам не очень то выгодно когда зачищают население которое работает на их предприятиях и покупает в их магазинах
Олигарх без населения не может так-то))
Цитата:
В РК достаточно посмотреть на национальный состав акимов областей, министров. Обратная картина.
Кто мешал автору в 90ые пойти в акимат? Начать с низов и постепенно постепенно сейчас дорос бы до акима области
Или Кулагин через постель в Акимы попал?)
Цитата:
О русофобском подходе украинских медиа к беседам с экспертами.
Когда кого-то обвиняешь в русофобии то Сначала приглядись к себе
Посмотри,подумай а не фашист ли ты? что тебя не любят не из за нации а из за твоей людоедской и шовинистической позиции по соседним странам?
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:50
автор конечно сумбурно все связал описал. в связи с кз.
но главная суть что бандеровские
нацисты будут уничтожены сомнению не подлежит. и никакой постоянно падающий с велика и трапа им не поможет.
но главная суть что бандеровские
нацисты будут уничтожены сомнению не подлежит. и никакой постоянно падающий с велика и трапа им не поможет.
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 11:52
Простите . а вы знакомы хоть с одним бандеровцем? Недавно попалось на глаза какое то военное обозрение, мнение естественно натовское, но любопытное, пишет, что в большей степени, чем ВСУ, наступление российских войск остановили именно территориальные войска( то бишь ополченцы). Остановили не воинским искусством, просто тем, что обычные граждане взяли в руки оружие и начали защищать свою Родину. А ведь главное, по крайней мере в начале СВО было, то , что гражданское население не пострадает, во всяком случае утверждалось первыми лицами Российского государства. Даже Буча, к ней было много вопросов и несостыковок , непонятных вещей, которые можно было истолковывать и так и так, если бы это был единичный случай, но сейчас Чаплино, кто не видел фото и видео сгоревших пассажирских вагонов, а село. рядом с ним? Такой лжи, я не видел многие годы. Если вспомнить начало СВО, наверное правильнее называть её война, говорили не будет оккупации Украины, теперь после захвата Херсона и части Запорожской области, аппетит разгорается. Г-жа Лосева так и сказала . так приятно, что вы зрители называете наш Николаев, наша Одесса , это не оккупация? Вчера провожал друга в Питер, там он работает, а живёт в Москве, говорит жили лучше, сейчас хуже, а ни слова о долбаной войне не скажешь, могут посадить. а у меня семья
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 12:01
Почитайте Гоголя, не очень хорошее отношение к русским постоянно сквозит между строк, то кацапы развели тараканов в избах и один из них влез в ухо Григорию Сторченко, то про слово врать, герой упоминает слово " москаля везть". Безусловно всегда была глухая неприязнь украинцев к русским и пренебрежительное отношение русских к украинцам. Я помню, ездил в начале 00 годов в Ставрополь, там был наш земляк, работал телемастером и там и здесь, жил небогато, смотрю в огороде шалаш стоит, он говорит, а там хохол живёт, за еду мой огород содержит
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 12:15
Ещё у меня много вопросов к россиянам на сайте, кто такой Гиркин или Стрелков, действительно он подполковник ФСБ, если да, то как он оказался во главе обороны Славянска, где народный губернатор Донецка, не помню его фамилию, и самый главный вопрос, почему во время всего противостояния Украины и Донбасса со стороны Украины был всего один боевой вылет, когда ракета попала в здание Донецкой областной администрации, а сколько сейчас со стороны России, счёт на тысячи уже наверное идет?
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 12:34
Цитата:
да.
как тут в Казахстане , так и в Германии наяву сталкивался.
воочию .
saba:
Простите . а вы знакомы хоть с одним бандеровцем?
Простите . а вы знакомы хоть с одним бандеровцем?
да.
как тут в Казахстане , так и в Германии наяву сталкивался.
воочию .
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 12:37
Цитата:
дальше можно не читать.
[Исправлено: alex_60, 26.08.2022 - 12:41]
saba:
Недавно попалось на глаза какое то военное обозрение, мнение естественно натовское
Недавно попалось на глаза какое то военное обозрение, мнение естественно натовское
дальше можно не читать.
[Исправлено: alex_60, 26.08.2022 - 12:41]
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 12:38
Цитата:
и зачем это вы сюда выставляете?
saba:
Почитайте Гоголя, не очень хорошее отношение к русским постоянно сквозит
Почитайте Гоголя, не очень хорошее отношение к русским постоянно сквозит
и зачем это вы сюда выставляете?
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 12:40
Цитата:
ну если не помните , зачем сообщать об этом?
я бы вам не отвечал, но вопросы вы какие то странные начали задавать.
или просто времени свободного много?
saba:
где народный губернатор Донецка, не помню его фамилию,
где народный губернатор Донецка, не помню его фамилию,
ну если не помните , зачем сообщать об этом?
я бы вам не отвечал, но вопросы вы какие то странные начали задавать.
или просто времени свободного много?
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 13:35
простите, наверное я приобрёл персонального простите по русски скажу не хейтера, блин задумался , как назвать его по русски, свободное время всего от суток до суток, Вы попробовали хотя бы на один вопрос аргументированно ответить, наверное кишка тонка, уж простите, мы люди 2 сорта иногда тоже высказываемся, хотя наверное для Вас это мало значит
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 13:43
Скорей всего, меня заблокируют. уж простите могу в лицо Вам сказать, Вы не умеете свести дискуссию. знаете недавно посмотрел кино " Молчание доктора Ивенса, там похожий на Вас персонаж говорит, не может быть какое то инопланетное чудище управляет вами, а ему говорят мы просто понимаем друг друга. Если честно, я сразу скажу пока меня не заблокировали, вести дискуссию с Вами это всё равно . что биться головой об стену, До свидания
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 497
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 13:49
Правильные вещи автор написал однако. После освобождения Украины от нацистов никаких бандеровцев там уже не будет. Всё будут жить мирно и счастливо. А не как сейчас где одна половина страны невидит другую. Ещё прикольно наблюдать кучку наших нациков которые за бандеровцев одно место рвут. Пусть тогда почитают что они думают о казахах и о Казахстане. Вот умора будет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 163
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 14:36
Цитата:
Все слова президента РФ просто ширма. Также ими (властями РФ) неодократно говрилось, что у Украины есть внутренний конфликт, из-за этого им нельзя в НАТО. Сначала аннексировали Крым, где им на руку сыграло обилие пророссийских военных в отставке. Затем были подогреты сепаратисты на Донбассе, чтобы ослабить и затруднить Украине путь в НАТО.
Могу сказать одно, цель всей спецоперации - точно не защита населения Донбасса (8,6 тысяч гражданских смертей за 8 лет, против возможных 20 тысяч в одном Мариуполе за несколько месяцев).
Про истребление нацистов ерунда - их там считанные проценты от всего состава ВСУ. В массе ВСУ это обычные мужики, которые защищают Родину. В ДНРах есть такое РНЕ (русское национальное единство), чем не те же нацики азова? Ненависть к россиянам понятна. Кстати, сами россияне тоже много чего пишут обидного и жестокого в интернетах в сторону украинцев. Желают им страдать от бомбежек и т.д.
Цитата:
Гитлера остановила только собственная пуля.
Цитата:
О Казахстане многие чего пишут. Не всегда хорошо. Мы - мелкий игрок, далеко не сверхдержава, за нами нет больших научных открытий, мы не хвастаемся высоким уровнем жизни, развитой промышленностью, достижениями в космосе, влиянием на мировую экономику. О многом говорит, что январский протест пришлось усмирять с иностранной помощью. Почитайте тех же Россиян, мы для них отсталая переферия.
По заявлению президента РФ военные действия связаны с необходимостью защиты населения ЛДНР от тотального истребления. Украинские политики прямо говорили, что население ЛДНР им не нужно. Им требуется зачищенная территория Луганской и Донецкой областей.
Все слова президента РФ просто ширма. Также ими (властями РФ) неодократно говрилось, что у Украины есть внутренний конфликт, из-за этого им нельзя в НАТО. Сначала аннексировали Крым, где им на руку сыграло обилие пророссийских военных в отставке. Затем были подогреты сепаратисты на Донбассе, чтобы ослабить и затруднить Украине путь в НАТО.
Могу сказать одно, цель всей спецоперации - точно не защита населения Донбасса (8,6 тысяч гражданских смертей за 8 лет, против возможных 20 тысяч в одном Мариуполе за несколько месяцев).
Про истребление нацистов ерунда - их там считанные проценты от всего состава ВСУ. В массе ВСУ это обычные мужики, которые защищают Родину. В ДНРах есть такое РНЕ (русское национальное единство), чем не те же нацики азова? Ненависть к россиянам понятна. Кстати, сами россияне тоже много чего пишут обидного и жестокого в интернетах в сторону украинцев. Желают им страдать от бомбежек и т.д.
Цитата:
viktorian85:
После освобождения Украины от нацистов никаких бандеровцев там уже не будет. Всё будут жить мирно и счастливо.
После освобождения Украины от нацистов никаких бандеровцев там уже не будет. Всё будут жить мирно и счастливо.
Гитлера остановила только собственная пуля.
Цитата:
viktorian85:
Ещё прикольно наблюдать кучку наших нациков которые за бандеровцев одно место рвут. Пусть тогда почитают что они думают о казахах и о Казахстане. Вот умора будет.
Ещё прикольно наблюдать кучку наших нациков которые за бандеровцев одно место рвут. Пусть тогда почитают что они думают о казахах и о Казахстане. Вот умора будет.
О Казахстане многие чего пишут. Не всегда хорошо. Мы - мелкий игрок, далеко не сверхдержава, за нами нет больших научных открытий, мы не хвастаемся высоким уровнем жизни, развитой промышленностью, достижениями в космосе, влиянием на мировую экономику. О многом говорит, что январский протест пришлось усмирять с иностранной помощью. Почитайте тех же Россиян, мы для них отсталая переферия.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15399
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 14:55
Эта сказка хороша, - начинай сначала!
Давно не было на форуме взаимного бросания фекалиями?
Давно не было на форуме взаимного бросания фекалиями?
-
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