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≡ Украинские события и Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44963
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
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Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12842
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
#1
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Цитата:
Украинские политики прямо говорили, что население ЛДНР им не нужно. Им требуется зачищенная территория Луганской и Донецкой областей

С этого момента поподробнее
Какой украинской политик такое говорил,когда? Случайно это не слова Кивы который оказался обычным агентом ФСБ и с начала войны сбежал в Россию где у соловья теперь несёт прямо противоположное?))
Цитата:
По факту в РК я вижу переселение титульной нации на северные территории Республики. Совершенно иной, не украинский подход к решению проблем.

Титульной нации? Тоесть себя автор считает вторым сортом?)
Заметил странную тенденцию что многие кто хочет как-то обозначить свою якобы ущербную позицию в государстве (хоть где,хоть в Украине Прибалтике,средней Азии) всегда пытаются орать о том что их давит засилие ТИТУЛЬНОЙ нации вокруг (латышей,украинцев,узбеков)
Тоесть по их логике только ОНИ должны быть тут главной нацией,большинством! И никто другой?)
Цитата:
Это не украинцы, не славяне, даже не европейцы

Кто управляет богатствами России?
Роттенберги,Тимчинки,Абрамовичи,Авены
Не славяне (это автору очень важно) не русские и даже не европейцы))
Ой мне в глаз ЭТОДРУГИН кажется попал)
Цитата:
Поэтому лозунг «Украина цэ Европа» - для затуманивания мозгов населения. Зачистка территорий требуется международному олигархату, который подмял под себя руководство Украины.

Если бы автор вместо пересказа тут экспертного мнения с России 24 занялся изучением к примеру экономики то наверно бы понял что любому олигархату совершенно не выгодно зачищать территорию где находится их производство,магазины,дома и туристические объекты,также олигархам не очень то выгодно когда зачищают население которое работает на их предприятиях и покупает в их магазинах
Олигарх без населения не может так-то))
Цитата:
В РК достаточно посмотреть на национальный состав акимов областей, министров. Обратная картина.

Кто мешал автору в 90ые пойти в акимат? Начать с низов и постепенно постепенно сейчас дорос бы до акима области
Или Кулагин через постель в Акимы попал?)
Цитата:
О русофобском подходе украинских медиа к беседам с экспертами.

Когда кого-то обвиняешь в русофобии то Сначала приглядись к себе
Посмотри,подумай а не фашист ли ты? что тебя не любят не из за нации а из за твоей людоедской и шовинистической позиции по соседним странам?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17397
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:50
#2
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автор конечно сумбурно все связал описал. в связи с кз.
но главная суть что бандеровские
нацисты будут уничтожены сомнению не подлежит. и никакой постоянно падающий с велика и трапа им не поможет.
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