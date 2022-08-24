Отправлено: - 09:31

YESNO:

Эти то как раз таки одни из первых армий в мире.. Уложили все мусульманские армии вокруг себя..

YESNO:

Просто с двух сторон командование «иудейно подкованно» .Не в курсе что ли ?

Цитата:Цитата:Согласен, за армию Израиля, на форуме отдельным деятелям четыре года тому назад отмечал, цитирую отрывок:Кайрат стайер: В том регионе, Израиль сам с кем угодно справится, без сторонней помощи, если третьи страны будут встревать американцы помогут. В США Д. Трамм единолично и самостоятельно не принимает решения, а решает Конгресс. За Европу выше же указал, что с 3 по 15 июня текущего года НАТО проводит учения «Сэйбр страйк», в Германию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Прибалтику перебросили из США танки «Абрамс», боевые машины «Брэдли», гаубицы «Паладин» и.т.д. любого противника условного и реального замочат. Японии и Южной Корее помогли, пару эсминцев появились не далеко от Северной Кореи, Ким Чен Ын сразу разговорчивым стал. Если бы там была конфронтация, связанная с Северной Кореей, тогда американцы развернули бы на территориях Южной Кореи и Японии более серьёзное оружие, наличие которого не понравилось бы Китаю, у последних длящияся трения с Японцами. Ведь, тоже некоторые страны, как и вы в вашем тоне говорили, типа северокорейцы будут траву кушать, но покажут американцам "кузькину мать".Подробнее здесь: