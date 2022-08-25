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≡ КНБ завершил расследование в отношении Масимова и бывших руководителей ведомства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44963
КНБ завершил расследование в отношении Масимова и бывших руководителей ведомства
Отправлено: 25.08.22 - 17:04
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Комитет национальной безопасности заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывших руководителей ведомства и других должностных лиц. Отмечается, что в настоящее время проводится ознакомление подозреваемых с материалами дела.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12842
Re: КНБ завершил расследование в отношении Масимова и бывших...
Отправлено: 25.08.22 - 17:04
#1
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Ситуация нонсенс))
Высокие чины органов гос безопасности подозреваются якобы в попытке захвата власти
Все их подчинённые получается действовали по указке сверху во время январских событий?
Но наказаны лишь несколько человек из структуры включая самого начальника организации
А пешек которые непосредственно осуществляли переворот наказывать не будут?)))
Сейчас Сталин и Берия крутятся в гробах от такого комедийного поворота событий))
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1582
Re: КНБ завершил расследование в отношении Масимова и бывших...
Отправлено: 25.08.22 - 20:50
#2
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Цитата:
abaika95:

Вообще, должна быть создана межведомственная следственная группа с особыми полномочиями, а не само КНБ себя расследовать.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
40
Re: КНБ завершил расследование в отношении Масимова и бывших...
Отправлено: 25.08.22 - 22:31
#3
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....оправдают и с чистой совестью выпустят на ВОЛЮ. А если засадят то Европа и Амарица введут санкции вот и пускай думают.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12842
Re: КНБ завершил расследование в отношении Масимова и бывших...
Отправлено: 26.08.22 - 09:40
#4
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Цитата:
КГСПС:
Вообще, должна быть создана межведомственная следственная группа с особыми полномочиями, а не само КНБ себя расследовать.

Ну это как после убийства Кеннеди сразу поползли слухи что его убрало ЦРУ и создали комиссию по расследованию куда включили бывшего директора ЦРУ Аллена Даллеса которого Кеннеди сам год назад и уволил)))
И у нас бы так было))
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