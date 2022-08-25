Отправлено: - 09:40

КГСПС:

Вообще, должна быть создана межведомственная следственная группа с особыми полномочиями, а не само КНБ себя расследовать.

Цитата:Ну это как после убийства Кеннеди сразу поползли слухи что его убрало ЦРУ и создали комиссию по расследованию куда включили бывшего директора ЦРУ Аллена Даллеса которого Кеннеди сам год назад и уволил)))И у нас бы так было))