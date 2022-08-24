«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 16:58
Члены ОО «Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и других военных конфликтов)» 23 августа выехали из Нур-Султана и сегодня в 11.00 возложили цветы к памятнику А. Байтурсынову в Костанае. Читать новость
YESNO: Эти то как раз таки одни из первых армий в мире.. Уложили все мусульманские армии вокруг себя..
Цитата:
YESNO: Просто с двух сторон командование «иудейно подкованно» .Не в курсе что ли ?
Согласен, за армию Израиля, на форуме отдельным деятелям четыре года тому назад отмечал, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: В том регионе, Израиль сам с кем угодно справится, без сторонней помощи, если третьи страны будут встревать американцы помогут. В США Д. Трамм единолично и самостоятельно не принимает решения, а решает Конгресс. За Европу выше же указал, что с 3 по 15 июня текущего года НАТО проводит учения «Сэйбр страйк», в Германию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию и Прибалтику перебросили из США танки «Абрамс», боевые машины «Брэдли», гаубицы «Паладин» и.т.д. любого противника условного и реального замочат. Японии и Южной Корее помогли, пару эсминцев появились не далеко от Северной Кореи, Ким Чен Ын сразу разговорчивым стал. Если бы там была конфронтация, связанная с Северной Кореей, тогда американцы развернули бы на территориях Южной Кореи и Японии более серьёзное оружие, наличие которого не понравилось бы Китаю, у последних длящияся трения с Японцами. Ведь, тоже некоторые страны, как и вы в вашем тоне говорили, типа северокорейцы будут траву кушать, но покажут американцам "кузькину мать".
111: Будет вооружение, никакие фашисты не нападут в 5 утра, пока все спят..
Цитата:
YESNO: Просто с двух сторон командование «иудейно подкованно» . Не в курсе что ли ?
Да, применение высокотехнологичного оружия разработанного в 21 веке имеет большое значение в различных конфликтах и противостояниях, также имеет сдерживающий фактор. В настоящее время ведут переговоры о предоставлении Израилем Украине системы ПВО железный купол, с целью иметь возможность перехватывать и уничтожать ракеты малой и средней дальности. Посмотрим как всё сложиться. В том числе беспилотные летательные аппараты также большое значение имеют. Во время конфликта в Нагорном Карабахе основными поставщиками беспилотников Азербайджану являлись Турция и Израиль.
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