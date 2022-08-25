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≡ Ресторан, который потерял Ахмедбек - Имущество экс-акима Костаная Ахметжанова уже 5 лет простаивает без дела
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44962
Ресторан, который потерял Ахмедбек - Имущество экс-акима Костаная Ахметжанова уже 5 лет простаивает без дела
Отправлено: 25.08.22 - 22:38
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В редакцию «НГ» обратился житель Костаная Валерий АРТЮШИН. Он поинтересовался, когда в конфискованном ресторане экс-акима города Ахмедбека Ахметжанова что-нибудь откроют и на чьем он балансе. Отвечаем на вопросы.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
40
Re: Ресторан, который потерял Ахмедбек - Имущество экс-акима...
Отправлено: 25.08.22 - 22:38
#1
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Снести его к чёртовой матери чтоб вложений не просил и глаза людям не мозолил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17023
Re: Ресторан, который потерял Ахмедбек - Имущество экс-акима...
Отправлено: 25.08.22 - 23:39
#2
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Цон..
Это просто ужасное здание .
Государство на халяву накинулось на это .
Лучше бы тогда другим предпринимателям продали за символическую цену продали бы и было бы эффективнее..
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
913
Ресторан, который потерял Ахмедбек - Имущество экс-акима Костаная Ахметжанова уже 5 лет простаивает без дела
Отправлено: 26.08.22 - 00:37
#3
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Цитата:
111:
Цон.. Это просто ужасное здание .

Очень мягко сказано, не подъехать, ни сразу найти нужного специалиста в "лабиринтах"... Чем не устраивало здание на Тарана, вроде всё очень удобно было. Отдали миграционке, которой и пары кабинетов достаточно было бы, а сейчас вообще не понятно что там!?
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
913
Ресторан, который потерял Ахмедбек - Имущество экс-акима Костаная Ахметжанова уже 5 лет простаивает без дела
Отправлено: 26.08.22 - 00:41
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Снести его к чёртовой матери чтоб вложений не просил и глаза людям не мозолил.

Принцип "не доставайся же ты никому" тоже не правильный, продали бы, да машин "скорой помощи" например накупили бы или погорельцам жилье!?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
644
Re: Ресторан, который потерял Ахмедбек - Имущество экс-акима...
Отправлено: 26.08.22 - 00:54
#5
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Под детский садик, я бы точно это здание не отдал. Строили для "уважаемого", а выглядит так, что можно подумать, что это здание ещё в революцию строили. :lol:
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