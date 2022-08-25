Re: Цветы учителям и запрет на воздушные шары: как пройдут...

Отправлено: - 22:13

Не использовать во время праздника воздушные шары и голубей, чтобы избежать загрязнения окружающей среды, и привить учащимся бережное отношение к природе и животным. Более ДВУЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕМ НАШИ ШКОЛЫ НАВЕРНОЕ НЕ НАЙТИ ВО ВСЁМ МИРЕ НИГДЕ! ВЫ про экологию вспомнили, голуби вам помешали! Вы во дворы загляньте на контейнеры поглядите, вы по селам проедте и посмотрите сколько дерьма вокруг!!! зачем наше министерство образования детей с детства воспитывает ДВУЛИЧНЫМИ! Голуби значит экологию портят, НЕЛЬЗЯ! А акиматовским на крутых машинах можно! Свалки устраивать можно, поставить контейнеры уродливые и потом годами мусор не вывозить тоже можно, да что ж у нас власть то такая безбожная! Вы что с Марса к нам прибыли всё изнахратить и уничтожить ! Не государство а один сплошной большой ПОНТ!