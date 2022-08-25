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≡ Цветы учителям и запрет на воздушные шары: как пройдут линейки 1 сентября в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44962
Цветы учителям и запрет на воздушные шары: как пройдут линейки 1 сентября в Казахстане
Отправлено: 25.08.22 - 22:13
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Во всех школах в этом году проведут классный час "Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм". Дарить цветы учителям не запрещено. В министерстве считают это доброй традицией.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
177
Re: Цветы учителям и запрет на воздушные шары: как пройдут...
Отправлено: 25.08.22 - 22:13
#1
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Не использовать во время праздника воздушные шары и голубей, чтобы избежать загрязнения окружающей среды, и привить учащимся бережное отношение к природе и животным. Более ДВУЛИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕМ НАШИ ШКОЛЫ НАВЕРНОЕ НЕ НАЙТИ ВО ВСЁМ МИРЕ НИГДЕ! ВЫ про экологию вспомнили, голуби вам помешали! Вы во дворы загляньте на контейнеры поглядите, вы по селам проедте и посмотрите сколько дерьма вокруг!!! зачем наше министерство образования детей с детства воспитывает ДВУЛИЧНЫМИ! Голуби значит экологию портят, НЕЛЬЗЯ! А акиматовским на крутых машинах можно! Свалки устраивать можно, поставить контейнеры уродливые и потом годами мусор не вывозить тоже можно, да что ж у нас власть то такая безбожная! Вы что с Марса к нам прибыли всё изнахратить и уничтожить ! Не государство а один сплошной большой ПОНТ!
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
123
Re: Цветы учителям и запрет на воздушные шары: как пройдут...
Отправлено: 25.08.22 - 23:42
#2
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Не ну хорошо хоть не запретили первоклашке на руках выпускника в колокольчик звонить, а то ведь можно и повышеный травматизм приписать... а так конечно все по уродски модернизируют.. праздник превращают в политический балаган.. марионеточное воспитание..делай так, так делать нельзя, шаг вправо, шаг влево.. где же появится свободомыслие? Эх.. и до детей добрались...
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