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≡ Устройства для верификации водителей установят на автозаправках в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44962
Устройства для верификации водителей установят на автозаправках в Казахстане
Отправлено: 25.08.22 - 18:26
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На автозаправках в Казахстане внедрят техническое решение для подтверждения личностей клиентов в связи с дифференцированными ценами и лимитами продажи дизельного топлива. Ожидается, что это помешает водителям получать больше топлива, чем им полагается, по низким ценам.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8850
Устройства для верификации водителей установят на автозаправках в Казахстане
Отправлено: 25.08.22 - 18:26
#1
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Цитата:
"Я бы призвал всех не создавать лишнего ажиотажа

Источник:

Нечто подобное звучало 2 месяца назад,когда с прилавков исчез сахар по 480,зато спокойно был по 850-1000.
Власти заверяли,что дефицита нет,запасов стабфонда хватит на всех,в итоге в супермаркетах сахар выносили по часам и за ним выстраивались очереди с давкой.
Также ко мне в магазин приходили недоумевающие пенсионеры и спрашивали почему сахар по 850 если по телевизору сказали ,что он должен быть по 480?
Не получиться ли так же ,что я приеду на АЗС за своими 100л ДТ,а мне скажут,на сегодня лимит удешевлённого топлива закончен,есть только по 450?

[Исправлено: Добринцофф, 25.08.2022 - 18:28]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
919
Re: Устройства для верификации водителей установят на...
Отправлено: 25.08.22 - 18:54
#2
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Так и будет, не сомневайтесь
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11377
Re: Устройства для верификации водителей установят на...
Отправлено: 25.08.22 - 20:19
#3
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Цитата:
Добринцофф:
за своими 100л ДТ,а мне скажут,на сегодня лимит удешевлённого топлива закончен,есть только по 450?

Уже так и происходит. Мы вот топливную карту не можем пополнить. А на АЗС вместо обещаных 300 л, дают только 100.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
901
Re: Устройства для верификации водителей установят на...
Отправлено: 25.08.22 - 20:44
#4
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Цитата:
На автозаправках в Казахстане внедрят техническое решение для подтверждения личностей клиентов в связи с дифференцированными ценами Источник:


Отлично! Давно надо было так реагировать! В данный момент цена на АЗС дизельного топлива для не резидентов РК 450 тенге! Можно и дальше увеличивать цену и освобождать свой рынок от гастарбайтеров
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
913
Устройства для верификации водителей установят на автозаправках в Казахстане
Отправлено: 25.08.22 - 23:40
#5
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Цитата:
На автозаправках в Казахстане внедрят техническое решение для подтверждения личностей клиентов в связи с дифференцированными ценами и лимитами продажи

Что только не придумают, лишь бы дальше держать высокий курс рубля (никому ненужного и который некоторые сжигают мешками)!? При нормальном курсе и соляра россиянам особо не понадобится, и самое главное для своих граждан бы на многое цены снизились (тот же сахар), но увы...

[Исправлено: KOS77, 25.08.2022 - 23:02]
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