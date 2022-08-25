Отправлено: - 20:38

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=46454 22 августа в Казахстане ввели дифференцированные цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства Источник:

Цитата:Отлично! Давно надо было так реагировать! В данный момент цена на АЗС дизельного топлива для не резидентов РК 450 тенге! Можно и дальше увеличивать цену и освобождать свой рынок от гастарбайтеров