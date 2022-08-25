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≡ Казахстанцев попросили сообщать о нарушениях на АЗС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44960
Казахстанцев попросили сообщать о нарушениях на АЗС
Отправлено: 25.08.22 - 18:51
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Министр энергетики Болат Акчулаков попросил казахстанцев сообщать о фактах и попытках вывоза из страны топлива. При всех крупных АЗС поручено открыть телефоны горячей линии, куда люди могут обращаться с жалобами.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
919
Re: Казахстанцев попросили сообщать о нарушениях на АЗС
Отправлено: 25.08.22 - 18:51
#1
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Как говорится: - приехали
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8850
Re: Казахстанцев попросили сообщать о нарушениях на АЗС
Отправлено: 25.08.22 - 20:19
#2
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Если мне положено 100 литров в день,кому какая разница куда я его наливаю,в бак или в канистру?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
901
Re: Казахстанцев попросили сообщать о нарушениях на АЗС
Отправлено: 25.08.22 - 20:38
#3
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Цитата:
22 августа в Казахстане ввели дифференцированные цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства Источник:


Отлично! Давно надо было так реагировать! В данный момент цена на АЗС дизельного топлива для не резидентов РК 450 тенге! Можно и дальше увеличивать цену и освобождать свой рынок от гастарбайтеров
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1582
Re: Казахстанцев попросили сообщать о нарушениях на АЗС
Отправлено: 25.08.22 - 20:54
#4
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Как всегда, обделались сами, а виноваты иностранные транзитники.
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