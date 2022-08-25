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«Была тишина, и вдруг взрыв» - Как авария привела к кризису в новообразованном простом товариществе в Костанае
«Была тишина, и вдруг взрыв» - Как авария привела к кризису в новообразованном простом товариществе в Костанае
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