Отправлено: - 18:26





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=46453 "Я бы призвал всех не создавать лишнего ажиотажаИсточник:

[Исправлено: Добринцофф, 25.08.2022 - 18:28]

Цитата:Нечто подобное звучало 2 месяца назад,когда с прилавков исчез сахар по 480,зато спокойно был по 850-1000.Власти заверяли,что дефицита нет,запасов стабфонда хватит на всех,в итоге в супермаркетах сахар выносили по часам и за ним выстраивались очереди с давкой.Также ко мне в магазин приходили недоумевающие пенсионеры и спрашивали почему сахар по 850 если по телевизору сказали ,что он должен быть по 480?Не получиться ли так же ,что я приеду на АЗС за своими 100л ДТ,а мне скажут,на сегодня лимит удешевлённого топлива закончен,есть только по 450?