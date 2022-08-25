Re: КНБ завершил расследование в отношении Масимова и бывших...

Отправлено: - 17:04

Ситуация нонсенс))

Высокие чины органов гос безопасности подозреваются якобы в попытке захвата власти

Все их подчинённые получается действовали по указке сверху во время январских событий?

Но наказаны лишь несколько человек из структуры включая самого начальника организации

А пешек которые непосредственно осуществляли переворот наказывать не будут?)))

Сейчас Сталин и Берия крутятся в гробах от такого комедийного поворота событий))