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«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44956
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 16:58
Члены ОО «Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и других военных конфликтов)» 23 августа выехали из Нур-Султана и сегодня в 11.00 возложили цветы к памятнику А. Байтурсынову в Костанае.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12837
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 19:31
Цитата:
Ой как удобно
Я так понимаю что клан назрабаевых сейчас сродни троцкистам в Сталинском СССР?))
На них можно вешать все свои косяки
Цитата:
Не задавай таких вопросов
Просто улыбайся и махай))
ПолиграфЪ Боярышников:
Клан Назарбаевых организатор всего этого!
Клан Назарбаевых организатор всего этого!
Ой как удобно
Я так понимаю что клан назрабаевых сейчас сродни троцкистам в Сталинском СССР?))
На них можно вешать все свои косяки
Цитата:
Козлов я:
Интересно, почему власти города разрешили данное мероприятие?
Интересно, почему власти города разрешили данное мероприятие?
Не задавай таких вопросов
Просто улыбайся и махай))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17007
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 25.08.22 - 00:15
Ну это не выход..
Просто нужно стремиться в страны Нато.
Там уж и вооружение по мощнее..
Та же Россия, не может завоевать Украину из за 16ти Хаймарсов и нескольких Агм-88..
Будет вооружение, никакие фашисты не нападут в 5 утра, пока все спят..
Просто нужно стремиться в страны Нато.
Там уж и вооружение по мощнее..
Та же Россия, не может завоевать Украину из за 16ти Хаймарсов и нескольких Агм-88..
Будет вооружение, никакие фашисты не нападут в 5 утра, пока все спят..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 746
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 25.08.22 - 00:21
Цитата:
И действуют. Первые звоночки пошли
electro:
черти не дремлют
черти не дремлют
И действуют. Первые звоночки пошли
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 746
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 25.08.22 - 00:32
Цитата:
Просто с двух сторон командование «иудейно подкованно» .Не в курсе что ли ?
111:
Та же Россия, не может завоевать Украину из за 16ти Хаймарсов и нескольких Агм-88.. Будет вооружение,
Та же Россия, не может завоевать Украину из за 16ти Хаймарсов и нескольких Агм-88.. Будет вооружение,
Просто с двух сторон командование «иудейно подкованно» .Не в курсе что ли ?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17007
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 00:42
Цитата:
Эти то как раз таки одни из первых армий в мире..
Уложили все мусульманские армии вокруг себя..
YESNO:
иудейно
иудейно
Эти то как раз таки одни из первых армий в мире..
Уложили все мусульманские армии вокруг себя..
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 910
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 25.08.22 - 00:51
Цитата:
Цитата:
Складывается ощущение что наша власть явно сама подкидывает дровишки в топку российской Пропаганды против Казахстана
Так-то в 3-ем комменте, как ни странно предполагаемый ответ...
Козлов я:
Интересно, почему власти города разрешили данное мероприятие?
Интересно, почему власти города разрешили данное мероприятие?
Цитата:
Складывается ощущение что наша власть явно сама подкидывает дровишки в топку российской Пропаганды против Казахстана
Так-то в 3-ем комменте, как ни странно предполагаемый ответ...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2542
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 10:12
О таких автопробегах еще Ильф и Петров писали. Бензин ваш - идеи наши. Ну а как еще можно на халяву махнуть в Турцию на отдых, чтобы полежать на курортных пляжах и искупаться в море? Нужно придумать идею, которая была бы в тренде сегодняшнего дня. Ударить атопробегом по бездорожью и разгильдяйству в сегодняшних реалиях просто невозможно, ведь это было бы оскорблением для местных властей посещаемых областей. Проще говоря - кормить не будут. Значит нужно взять уже проверенную временем и либералами эсэсэсэрофобию, плавно переходящую в русофобию под видом обеспокоенности за свою государственность. Тем более, что под такую идеи и спонсоры быстро нарисуются, да и соответствующая пресса будет рада. Ей же тоже нужны дровишки для поддержания затухающего либерального огонька. А то, что эту государственность не так давно чуть не развалили и помощь была оказана как раз с той стороны, откуда ждут беды это уже не считается.
А вот если бы участники всяких пробегов работали на фабриках и заводах, то им в свободное время хотелось бы отдохнуть и побыть с семьей, а не продвигать какие-то невнятные идеи. А уж если совсем некуда девать свободное время и ресурсы, то откройте какое-нибудь производство с десятком рабочих мест, чтобы хоть чем-то помочь загибающейся экономике страны. Ведь поэтому и производительность труда у нас такая низкая, что один в степи с сошкой, а семеро на автопробеге едут в рай на мозолистых шеях трудящихся. А ведь любое безделье оплачивается чьим-то трудом. Поэтому бездельники так не любят СССР, потому что там тунеядцев не было и работать должны были все.
А вот если бы участники всяких пробегов работали на фабриках и заводах, то им в свободное время хотелось бы отдохнуть и побыть с семьей, а не продвигать какие-то невнятные идеи. А уж если совсем некуда девать свободное время и ресурсы, то откройте какое-нибудь производство с десятком рабочих мест, чтобы хоть чем-то помочь загибающейся экономике страны. Ведь поэтому и производительность труда у нас такая низкая, что один в степи с сошкой, а семеро на автопробеге едут в рай на мозолистых шеях трудящихся. А ведь любое безделье оплачивается чьим-то трудом. Поэтому бездельники так не любят СССР, потому что там тунеядцев не было и работать должны были все.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 543
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 14:20
Цитата:
У нас в Кушмуруне, по моему мнению, просто трагедия с мусором! Хочу тоже объединить в определенное "мусорное НаТо".
Эти "ребята" работают и очень даже не покладая рук! Интересно было бы узнать где они были в январе? На чьей стороне? Мурат МУХАМЕДЖАНОВ присягу еще при СССР давал, потом боевые действия на афгано-таджикской,наверно приходилось убивал братьев мусульман. Какая то ведь награда у него. За счет этого стал ветераном событий на афгано-таджикской границе. Показатель его высказывания: "Пока у руля сидит Путин, мы должны объединяться с тюркскими странами" Это как понять? Это ведь в разрез политики нашего Государства? Опять таки надпись «El Tiregi» (название незарегистрированной в Казахстане партии - "НГ"). На фото автора статьи каких то представителей правоохранительных органов Костаная не видно. А почему? У нас так можно?
Купим форму, флаг и ? А наша страна вроде как в ОДКБ? Мурат МУХАМЕДЖАНОВ не в курсе?
Наши органы КНБ как ? Надеюсь, что"бдют" "Январь 2022" говорят вроде как "проспали". Надеюсь, они в курсе этих "объединителей". Наша страна хочет организовать "мусульманское НАТО"?
"Сегодня есть люди, которые нами манипулируют"- Мурат МУХАМЕДЖАНОВ.
Хотелось узнать, кто же манипулирует Муратом?
Хотелось узнать кто спонсоры этого мероприятия? И главное, очень удобный момент.
Я, про цены на сахар
Еще от "цен на газ" не совсем отошли а тут "сахар на подходе"
[Исправлено: Кушмурунец23, 25.08.2022 - 14:40]
Маркс:
А ведь любое безделье оплачивается чьим-то трудом.
А ведь любое безделье оплачивается чьим-то трудом.
У нас в Кушмуруне, по моему мнению, просто трагедия с мусором! Хочу тоже объединить в определенное "мусорное НаТо".
Эти "ребята" работают и очень даже не покладая рук! Интересно было бы узнать где они были в январе? На чьей стороне? Мурат МУХАМЕДЖАНОВ присягу еще при СССР давал, потом боевые действия на афгано-таджикской,наверно приходилось убивал братьев мусульман. Какая то ведь награда у него. За счет этого стал ветераном событий на афгано-таджикской границе. Показатель его высказывания: "Пока у руля сидит Путин, мы должны объединяться с тюркскими странами" Это как понять? Это ведь в разрез политики нашего Государства? Опять таки надпись «El Tiregi» (название незарегистрированной в Казахстане партии - "НГ"). На фото автора статьи каких то представителей правоохранительных органов Костаная не видно. А почему? У нас так можно?
Купим форму, флаг и ? А наша страна вроде как в ОДКБ? Мурат МУХАМЕДЖАНОВ не в курсе?
Наши органы КНБ как ? Надеюсь, что"бдют" "Январь 2022" говорят вроде как "проспали". Надеюсь, они в курсе этих "объединителей". Наша страна хочет организовать "мусульманское НАТО"?
"Сегодня есть люди, которые нами манипулируют"- Мурат МУХАМЕДЖАНОВ.
Хотелось узнать, кто же манипулирует Муратом?
Хотелось узнать кто спонсоры этого мероприятия? И главное, очень удобный момент.
Я, про цены на сахар
Еще от "цен на газ" не совсем отошли а тут "сахар на подходе"
[Исправлено: Кушмурунец23, 25.08.2022 - 14:40]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11376
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 15:11
Цитата:
Маркс:Спасибо Маркс. Это лучший комент в этой рубрике!!!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8721
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 15:34
Цитата:
Цитата:
Абсолютно поддерживаю.
Такие комментарии надо в рубрике Мнения публиковать. Маркс, домыслите до 3000 знаков и на 5 страницу...золотыми буквами!
Маркс:
Цитата:
Vit:
Спасибо Маркс. Это лучший комент в этой рубрике!!!
Спасибо Маркс. Это лучший комент в этой рубрике!!!
Абсолютно поддерживаю.
Такие комментарии надо в рубрике Мнения публиковать. Маркс, домыслите до 3000 знаков и на 5 страницу...золотыми буквами!
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1580
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 25.08.22 - 16:03
Цитата:
Это не шурави. К союзу ветеранов Афганистана 1979-1989 они не имеют никакого отношения.
юля елиссева:
Это не шурави. К союзу ветеранов Афганистана 1979-1989 они не имеют никакого отношения.
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