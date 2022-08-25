Отправлено: - 15:23

saba:

При этом кандидатов заменить Капылову на ее посту в доме просто нет.

Цитата:Как это нет? Там полный дом желающих. Просто в лице Галины нашли козла отпущения, она согласилась когда никто не хотел, а теперь заявляют - нет, не правда другие желающие были, и теперь обвиняют её во всех грехах.В следующий раз, надо выбрать самого крикучего и через год обвинить его в хищениях.