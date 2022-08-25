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≡ «Была тишина, и вдруг взрыв» - Как авария привела к кризису в новообразованном простом товариществе в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44956
«Была тишина, и вдруг взрыв» - Как авария привела к кризису в новообразованном простом товариществе в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 14:55
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5 августа в доме № 33/1 по пр. Абая произошло ЧП - во время опрессовки системы отопления в подвале случился порыв, из-за чего пострадали 10 квартир. Этот дом уже почти год как отказался от услуг ПКСК и создал свое простое товарищество. Владельцы пострадавших квартир обвиняют в аварии председателя ПТ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
448
Re: «Была тишина, и вдруг взрыв» - Как авария привела к кризису...
Отправлено: 25.08.22 - 14:55
#1
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Как всегда выражается наш уважаемый бегун, как я говорил. так и вышло. К сожалению. не могу указать ни число. ни номер коммента. Вся эта возня с ПТ и ОСИ преследует одну цель сбросить обветшавший жилищный фонд с государства на плечи собственников квартир. И такие аварии будут регулярно случаться , когда вместо ПКСК с пусть немного нетрезвым, но штатом сантехников. электриков и т.д., будет приходить вольнонаёмный сантехник в единственном числе. А это, так и будет происходить, ведь мы не можем ползарплаты отдавать за ЖКХ, т,к, всю её отдаем за продукты питания
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
207
Re: «Была тишина, и вдруг взрыв» - Как авария привела к кризису...
Отправлено: 25.08.22 - 15:23
#2
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Цитата:
saba:
При этом кандидатов заменить Капылову на ее посту в доме просто нет.


Как это нет? Там полный дом желающих. Просто в лице Галины нашли козла отпущения, она согласилась когда никто не хотел, а теперь заявляют - нет, не правда другие желающие были, и теперь обвиняют её во всех грехах.

В следующий раз, надо выбрать самого крикучего и через год обвинить его в хищениях.
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