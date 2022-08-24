«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае

Отправлено: - 10:12

О таких автопробегах еще Ильф и Петров писали. Бензин ваш - идеи наши. Ну а как еще можно на халяву махнуть в Турцию на отдых, чтобы полежать на курортных пляжах и искупаться в море? Нужно придумать идею, которая была бы в тренде сегодняшнего дня. Ударить атопробегом по бездорожью и разгильдяйству в сегодняшних реалиях просто невозможно, ведь это было бы оскорблением для местных властей посещаемых областей. Проще говоря - кормить не будут. Значит нужно взять уже проверенную временем и либералами эсэсэсэрофобию, плавно переходящую в русофобию под видом обеспокоенности за свою государственность. Тем более, что под такую идеи и спонсоры быстро нарисуются, да и соответствующая пресса будет рада. Ей же тоже нужны дровишки для поддержания затухающего либерального огонька. А то, что эту государственность не так давно чуть не развалили и помощь была оказана как раз с той стороны, откуда ждут беды это уже не считается.



А вот если бы участники всяких пробегов работали на фабриках и заводах, то им в свободное время хотелось бы отдохнуть и побыть с семьей, а не продвигать какие-то невнятные идеи. А уж если совсем некуда девать свободное время и ресурсы, то откройте какое-нибудь производство с десятком рабочих мест, чтобы хоть чем-то помочь загибающейся экономике страны. Ведь поэтому и производительность труда у нас такая низкая, что один в степи с сошкой, а семеро на автопробеге едут в рай на мозолистых шеях трудящихся. А ведь любое безделье оплачивается чьим-то трудом. Поэтому бездельники так не любят СССР, потому что там тунеядцев не было и работать должны были все.