Re: Стали известны размеры минимальной зарплаты, пенсии и МРП в...

Отправлено: - 14:10

Наш сосед, ни дня не работавший каторжанин и картежник, вначале получал семь тысяч, затем добавляли и сейчас уже тридцать пять. Другая соседка числилась вроде бухгалтером в какой-то фирме, за счёт искусственных отчислений вышла на пенсию больше ста тысяч. Знакомые вояки и полисмены получают больше двести тысяч. Говорят надо последние три года хорошо отчислять чтобы (заслужить) или заработать хорошую пенсию