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≡ Республиканское общественное объединение Әділдік жолы...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44955
Республиканское общественное объединение Әділдік жолы...
Отправлено: 25.08.22 - 11:20
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Республиканское общественное объединение Әділдік жолы совместно с антикором предлагают жителям Костанайской области сообщать о фактах ненадлежащего строительства, ремонта и содержания автодорог. Примите ли вы участие в этой акции?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3315
Re: Республиканское общественное объединение Әділдік жолы...
Отправлено: 25.08.22 - 11:20
#1
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Все эти, так называемые общественные усилия - это от БЕССИЛИЯ или же НЕХОТЕНИЯ, контролирующих органов заниматься своими ПРЯМЫМИ непосредственными обязанностями.
В Казахстане коррупцию НЕ ПОБЕДИТЬ, до тех пор, пока не произойдёт коренная смена правящего режима власти и коренная замена всего государственного чиновьечего аппарата.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17396
Республиканское общественное объединение Әділдік жолы...
Отправлено: 25.08.22 - 12:07
#2
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Цитата:
ACROS:


коренных предлагаешь выгнать?
нормальная идея.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17396
Республиканское общественное объединение Әділдік жолы...
Отправлено: 25.08.22 - 12:09
#3
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Цитата:
ACROS:
ПРЯМЫМИ

Цитата:
ACROS:
БЕССИЛИЯ или же НЕХОТЕНИЯ

Цитата:
ACROS:
НЕ ПОБЕДИТЬ,


это для глухослепых что ли?
здесь вроде таких нет.

[Исправлено: alex_60, 25.08.2022 - 12:50]
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