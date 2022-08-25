Re: Республиканское общественное объединение Әділдік жолы...

Отправлено: - 11:20

Все эти, так называемые общественные усилия - это от БЕССИЛИЯ или же НЕХОТЕНИЯ, контролирующих органов заниматься своими ПРЯМЫМИ непосредственными обязанностями.

В Казахстане коррупцию НЕ ПОБЕДИТЬ, до тех пор, пока не произойдёт коренная смена правящего режима власти и коренная замена всего государственного чиновьечего аппарата.