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≡ Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44955
Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:02
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Изменения в тарифе связаны с увеличением нормы образования и накопления коммунальных отходов, сообщает ТОО "Тазалык-2012" на своем сайте. Новые нормы были утверждены решением маслихата областного центра 9 августа.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2871
Re: Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:02
#1
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Интересно девки пляшут! Посмотрел я на эти нормы образования и накопления ком. отходов. Кто мне разъяснит такую разницу в этих нормах. Вот взять частный дом в городе. На одного проживающего в нем положено 2,29 куб.м мусора в год. То есть, если семья состоит из двух пенсионеров, то всего получается около 4,5 куб.м. Теперь смотрим мастерскую по ремонту часов - на 1 кв.м общей площади разрешается 1,03 куб.м мусора. То есть если мастерская занимает, грубо говоря 4 кв.м, то мусора и отходов разрешено как у частного дома с его огородами, двором, септиком, деревьями и т.д. Откуда с часов столько отходов? Нет, это сопоставимо?
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
910
Re: Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 01:01
#2
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А кто нибудь знает норму мусора на человека из квартиры и каким образом она ввсчитывается?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6389
Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 02:56
#3
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Цитата:
KOS77:

---на глазок
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2871
Re: Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 10:18
#4
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Цитата:
KOS77:
А кто нибудь знает норму мусора на человека из квартиры

В благоустроенных домовладениях норма 1,92 куб.м на 1 жителя.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2542
Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 11:00
#5
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Цитата:
KOS77:
А кто нибудь знает норму мусора на человека из квартиры и каким образом она ввсчитывается?

Похоже, что действительно нормы должны постоянно расти вместе с потребительством. Плюс еще сейчас мусора добавляют всякие маркетологи, которые создают большую полупустую упаковку даже для мелких товаров, чтобы стимулировать жадность покупателей. Раньше в нашем дворе стоял один мусорный бак на два больших дома и он никогда не был переполненным. Сейчас же в каждом дворе стоят целые ряды баков и после выходных над ними высятся мусорные Джомолунгмы, да и подножия бывают в таких осыпях, что близко не подойдешь.

Уже предлагали, что нужно просто осреднить плату за мусор внедрением налога, который должен платиться всеми с самого рождения. Все эти разделения на аптеки, автомойки и детские сады ничего никому не дают. Мусор генерируют все, поэтому и задача - его убирать, а не делить, где чей. Эти нормы наверняка придуманы тогда, когда космические корабли еще не бороздили просторы вселенной, а пересмотреть их сегодня уже не хватает компетенции и ответственности. Хочется верить, что после введения мусорного налога везде будут стоять красочные урны, плевательницы и баки для мусора, которые будут вовремя очищаться и радовать глаз своим видом и обоняние запахом изысканных духов.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8720
Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 11:45
#6
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Цитата:
Маркс:
Похоже, что действительно нормы должны постоянно расти вместе с потребительством.

Я когда предлагал в проекте Бюджет народного участия новую площадку, изучал и нормы и размеры с количеством контейнеров.

Но акимат решил, что менять нечего... убогие, страшные, заваленные мусором продолжают "красоваться".
Вину и ответственность свалили на тазалык, который ссылается наверное еще на советские нормы, не учитывая увеличившееся количество и разнообразие мусора.
А вечно отписываются, что ставят столько контейнеров, сколько договоров. Но опять же никто не сверяет число проживающих, не работает абонентский отдел с населением, пусть через пкск, участковых. Опять ответ ... не имеем права!
Понятно одно, поднимать оплату - единственное право у них?
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