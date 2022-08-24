Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:02
Изменения в тарифе связаны с увеличением нормы образования и накопления коммунальных отходов, сообщает ТОО "Тазалык-2012" на своем сайте. Новые нормы были утверждены решением маслихата областного центра 9 августа. Читать новость
Интересно девки пляшут! Посмотрел я на эти нормы образования и накопления ком. отходов. Кто мне разъяснит такую разницу в этих нормах. Вот взять частный дом в городе. На одного проживающего в нем положено 2,29 куб.м мусора в год. То есть, если семья состоит из двух пенсионеров, то всего получается около 4,5 куб.м. Теперь смотрим мастерскую по ремонту часов - на 1 кв.м общей площади разрешается 1,03 куб.м мусора. То есть если мастерская занимает, грубо говоря 4 кв.м, то мусора и отходов разрешено как у частного дома с его огородами, двором, септиком, деревьями и т.д. Откуда с часов столько отходов? Нет, это сопоставимо?
KOS77: А кто нибудь знает норму мусора на человека из квартиры и каким образом она ввсчитывается?
Похоже, что действительно нормы должны постоянно расти вместе с потребительством. Плюс еще сейчас мусора добавляют всякие маркетологи, которые создают большую полупустую упаковку даже для мелких товаров, чтобы стимулировать жадность покупателей. Раньше в нашем дворе стоял один мусорный бак на два больших дома и он никогда не был переполненным. Сейчас же в каждом дворе стоят целые ряды баков и после выходных над ними высятся мусорные Джомолунгмы, да и подножия бывают в таких осыпях, что близко не подойдешь.
Уже предлагали, что нужно просто осреднить плату за мусор внедрением налога, который должен платиться всеми с самого рождения. Все эти разделения на аптеки, автомойки и детские сады ничего никому не дают. Мусор генерируют все, поэтому и задача - его убирать, а не делить, где чей. Эти нормы наверняка придуманы тогда, когда космические корабли еще не бороздили просторы вселенной, а пересмотреть их сегодня уже не хватает компетенции и ответственности. Хочется верить, что после введения мусорного налога везде будут стоять красочные урны, плевательницы и баки для мусора, которые будут вовремя очищаться и радовать глаз своим видом и обоняние запахом изысканных духов.
Маркс: Похоже, что действительно нормы должны постоянно расти вместе с потребительством.
Я когда предлагал в проекте Бюджет народного участия новую площадку, изучал и нормы и размеры с количеством контейнеров. Но акимат решил, что менять нечего... убогие, страшные, заваленные мусором продолжают "красоваться". Вину и ответственность свалили на тазалык, который ссылается наверное еще на советские нормы, не учитывая увеличившееся количество и разнообразие мусора. А вечно отписываются, что ставят столько контейнеров, сколько договоров. Но опять же никто не сверяет число проживающих, не работает абонентский отдел с населением, пусть через пкск, участковых. Опять ответ ... не имеем права! Понятно одно, поднимать оплату - единственное право у них?
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