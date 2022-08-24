Отправлено: - 11:00

KOS77:

А кто нибудь знает норму мусора на человека из квартиры и каким образом она ввсчитывается?



Цитата:Похоже, что действительно нормы должны постоянно расти вместе с потребительством. Плюс еще сейчас мусора добавляют всякие маркетологи, которые создают большую полупустую упаковку даже для мелких товаров, чтобы стимулировать жадность покупателей. Раньше в нашем дворе стоял один мусорный бак на два больших дома и он никогда не был переполненным. Сейчас же в каждом дворе стоят целые ряды баков и после выходных над ними высятся мусорные Джомолунгмы, да и подножия бывают в таких осыпях, что близко не подойдешь.Уже предлагали, что нужно просто осреднить плату за мусор внедрением налога, который должен платиться всеми с самого рождения. Все эти разделения на аптеки, автомойки и детские сады ничего никому не дают. Мусор генерируют все, поэтому и задача - его убирать, а не делить, где чей. Эти нормы наверняка придуманы тогда, когда космические корабли еще не бороздили просторы вселенной, а пересмотреть их сегодня уже не хватает компетенции и ответственности. Хочется верить, что после введения мусорного налога везде будут стоять красочные урны, плевательницы и баки для мусора, которые будут вовремя очищаться и радовать глаз своим видом и обоняние запахом изысканных духов.