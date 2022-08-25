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≡ Стали известны размеры минимальной зарплаты, пенсии и МРП в 2023 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44955
Стали известны размеры минимальной зарплаты, пенсии и МРП в 2023 году
Отправлено: 25.08.22 - 10:59
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Проект закона "О республиканском бюджете на 2023–2025 годы" подготовили в Министерстве финансов. Документ опубликован на официальном портале "Открытые НПА".
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
161
Re: Стали известны размеры минимальной зарплаты, пенсии и МРП в...
Отправлено: 25.08.22 - 10:59
#1
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Прожиточный минимум моего кота:
корм сухой 2 кг - 6000
корм жидкий 30 шт - 4500
туалет комкующийся - 3000
кварплата - бесплатно
лекарства - 1500,
если он пойдет работать за 60 тысяч или жить на минимальную пенсию, то даже круто получается.
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