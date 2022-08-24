Re: Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае

Отправлено: - 17:02

Интересно девки пляшут! Посмотрел я на эти нормы образования и накопления ком. отходов. Кто мне разъяснит такую разницу в этих нормах. Вот взять частный дом в городе. На одного проживающего в нем положено 2,29 куб.м мусора в год. То есть, если семья состоит из двух пенсионеров, то всего получается около 4,5 куб.м. Теперь смотрим мастерскую по ремонту часов - на 1 кв.м общей площади разрешается 1,03 куб.м мусора. То есть если мастерская занимает, грубо говоря 4 кв.м, то мусора и отходов разрешено как у частного дома с его огородами, двором, септиком, деревьями и т.д. Откуда с часов столько отходов? Нет, это сопоставимо?