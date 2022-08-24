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≡ Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44953
Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:02
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Изменения в тарифе связаны с увеличением нормы образования и накопления коммунальных отходов, сообщает ТОО "Тазалык-2012" на своем сайте. Новые нормы были утверждены решением маслихата областного центра 9 августа.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2870
Re: Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:02
#1
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Интересно девки пляшут! Посмотрел я на эти нормы образования и накопления ком. отходов. Кто мне разъяснит такую разницу в этих нормах. Вот взять частный дом в городе. На одного проживающего в нем положено 2,29 куб.м мусора в год. То есть, если семья состоит из двух пенсионеров, то всего получается около 4,5 куб.м. Теперь смотрим мастерскую по ремонту часов - на 1 кв.м общей площади разрешается 1,03 куб.м мусора. То есть если мастерская занимает, грубо говоря 4 кв.м, то мусора и отходов разрешено как у частного дома с его огородами, двором, септиком, деревьями и т.д. Откуда с часов столько отходов? Нет, это сопоставимо?
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
910
Re: Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 01:01
#2
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А кто нибудь знает норму мусора на человека из квартиры и каким образом она ввсчитывается?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6389
Тариф на вывоз мусора вырастет с 1 сентября в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 02:56
#3
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Цитата:
KOS77:

---на глазок
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