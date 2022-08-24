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111:

Та же Россия, не может завоевать Украину из за 16ти Хаймарсов и нескольких Агм-88.. Будет вооружение,

Цитата:Просто с двух сторон командование «иудейно подкованно» .Не в курсе что ли ?