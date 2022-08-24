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≡ «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44952
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 16:58
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Члены ОО «Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и других военных конфликтов)» 23 августа выехали из Нур-Султана и сегодня в 11.00 возложили цветы к памятнику А. Байтурсынову в Костанае.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12837
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 19:31
#15
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Клан Назарбаевых организатор всего этого!

Ой как удобно
Я так понимаю что клан назрабаевых сейчас сродни троцкистам в Сталинском СССР?))
На них можно вешать все свои косяки
Цитата:
Козлов я:
Интересно, почему власти города разрешили данное мероприятие?

Не задавай таких вопросов
Просто улыбайся и махай))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17007
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 25.08.22 - 00:15
#16
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Ну это не выход..
Просто нужно стремиться в страны Нато.
Там уж и вооружение по мощнее..
Та же Россия, не может завоевать Украину из за 16ти Хаймарсов и нескольких Агм-88..
Будет вооружение, никакие фашисты не нападут в 5 утра, пока все спят..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
746
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 25.08.22 - 00:21
#17
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Цитата:
electro:
черти не дремлют

И действуют. Первые звоночки пошли
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
746
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 25.08.22 - 00:32
#18
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Цитата:
111:
Та же Россия, не может завоевать Украину из за 16ти Хаймарсов и нескольких Агм-88.. Будет вооружение,

Просто с двух сторон командование «иудейно подкованно» .Не в курсе что ли ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17007
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 25.08.22 - 00:42
#19
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Цитата:
YESNO:
иудейно

Эти то как раз таки одни из первых армий в мире..
Уложили все мусульманские армии вокруг себя..
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
910
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 25.08.22 - 00:51
#20
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Цитата:
Козлов я:
Интересно, почему власти города разрешили данное мероприятие?

Цитата:

Складывается ощущение что наша власть явно сама подкидывает дровишки в топку российской Пропаганды против Казахстана

Так-то в 3-ем комменте, как ни странно предполагаемый ответ...
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