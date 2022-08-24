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Глупость - делать то же самое и надеяться на другой результат
Глупость - делать то же самое и надеяться на другой результат
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44952
Глупость - делать то же самое и надеяться на другой результат
Отправлено: 24.08.22 - 14:09
По улице Павших Борцов, около роддома, не так - по улице имени Академика Шаяхметова, рядом с Перинатальным центром, за бюстом Академика Шаяхметова, высажена аллея из тополей. Вы, конечно, подумаете - тополя пирамидальные, сорт серебристый или нет. Огорчу - тополя обычные.
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Re: Глупость - делать то же самое и надеяться на другой...
Отправлено: 24.08.22 - 14:09
Комментарий удален модератором.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8719
Re: Глупость - делать то же самое и надеяться на другой...
Отправлено: 24.08.22 - 14:11
Цитата:
Ну как маленький... как зачем? Чтобы придать важности и значимости. Это как высоченный забор вокруг какой-нибудь госконторы, как будка с охраной и металлоискателем, как ковровая дорожка на облупившейся лестнице.
Цитата:
Автор, порой не совсем разбирается и даже логика порой отсутствует как между годом и полом, но руки пописывать видимо чешутся.
А также нет элементарной наблюдательности. Потому, что когда родственники установили бюст, то купили жителям таблички и ёлки, которые естественно засохли, потом сажали еще... итог тот же. И только с третьей попытки вот эти тополя кое-как принялись.
И возможно это мужские особи бальзамического тополя.
И что за мода такая костанайская - вбивать в названии улиц звания: генералы и академики, что (за понт) ой, новое веяние?
Ну как маленький... как зачем? Чтобы придать важности и значимости. Это как высоченный забор вокруг какой-нибудь госконторы, как будка с охраной и металлоискателем, как ковровая дорожка на облупившейся лестнице.
Цитата:
Тест на определение пола тополям не делал, но по всей видимости, учитывая, что бюст установили в 2014 году и деревья высадили в том же году,
Автор, порой не совсем разбирается и даже логика порой отсутствует как между годом и полом, но руки пописывать видимо чешутся.
А также нет элементарной наблюдательности. Потому, что когда родственники установили бюст, то купили жителям таблички и ёлки, которые естественно засохли, потом сажали еще... итог тот же. И только с третьей попытки вот эти тополя кое-как принялись.
И возможно это мужские особи бальзамического тополя.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1042
Re: Глупость - делать то же самое и надеяться на другой...
Отправлено: 24.08.22 - 15:10
Да,не знаем мы этого академика,а знаем Доктора Герасимова! Который спас и вылечил тысячи детей! Но у его родственников,видимо,нет таких денег или такого влияния,чтобы дали название улице,которая у чёрта на куличках находится,а не в центре,ул. им Доктора Герасимова! А не просто ул Герасимова! А вот те акиматовские подлецы лучше бы вспомнили,как звонили Диме по ночам и просили помощи,когда отказали ему в приставке "Доктор Герасимов".
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4834
Re: Глупость - делать то же самое и надеяться на другой...
Отправлено: 24.08.22 - 15:35
Цитата:
вы сами ответили на вопрос.
Когда по городу ездишь, особенно в какие-то уголки, окраины- там улиц, названных так , что можно безболезненно переименовывать. Но всем, упс, "заботливым родственникам" же хочется в "центре" быть. Кто их родственник, что из себя представлял, как жители города отнесутся к этому "радостному" событию - это последнее дело.
А вот по настоящему заслуженным людям, которых весь город знал и ценил - им с горем пополам находят место где-то на окраине... Только память людская неубиваема.
Бог судья тем, кто принимает решения отрываясь от народа (сложив купюрчики в кармашки), особенно тем, кто своих никчемных родственников выставляет на посмешище, не осознавая того!
Сабыр:
Но у его родственников,видимо,нет таких денег или такого влияния
Но у его родственников,видимо,нет таких денег или такого влияния
вы сами ответили на вопрос.
Когда по городу ездишь, особенно в какие-то уголки, окраины- там улиц, названных так , что можно безболезненно переименовывать. Но всем, упс, "заботливым родственникам" же хочется в "центре" быть. Кто их родственник, что из себя представлял, как жители города отнесутся к этому "радостному" событию - это последнее дело.
А вот по настоящему заслуженным людям, которых весь город знал и ценил - им с горем пополам находят место где-то на окраине... Только память людская неубиваема.
Бог судья тем, кто принимает решения отрываясь от народа (сложив купюрчики в кармашки), особенно тем, кто своих никчемных родственников выставляет на посмешище, не осознавая того!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12837
Глупость - делать то же самое и надеяться на другой результат
Отправлено: 24.08.22 - 15:36
"Ильяс" с каждым постом /// всё дальше и дальше
Уже не знает какую тему из пальца высосать чтобы ему коменты кидали в сообщениях
Цитата:
Про Улицы академиков Королева,Павлов,генералов Маргелова и Кузнецова наверно не слышал?
Да у кого я спрашиваю...
Цитата:
А ну теперь понятно
Цитата:
Чет не поймёшь
Вам либо не нравятся улицы в честь академиков и генералов или вы решили теперь всем приставку пихать?
Улица летчика Чкалова,сатирика Гашека и поэта Абая?
Так надо?)Цитата:
Все же орали что в честь Герасимова не надо переименовывать улицы,лучше дайте ему новую безымянную а теперь уже не нравится?)
[Исправлено: Iney, 24.08.2022 - 15:42]
Уже не знает какую тему из пальца высосать чтобы ему коменты кидали в сообщениях
Цитата:
И что за мода такая костанайская - вбивать в названии улиц звания: генералы и академики, что (за понт) ой, новое веяние?
Про Улицы академиков Королева,Павлов,генералов Маргелова и Кузнецова наверно не слышал?
Да у кого я спрашиваю...
Цитата:
yudjin:
Ну как маленький... как зачем? Чтобы придать важности и значимости. Это как высоченный забор вокруг какой-нибудь госконторы, как будка с охраной и металлоискателем, как ковровая дорожка на облупившейся лестнице.
Ну как маленький... как зачем? Чтобы придать важности и значимости. Это как высоченный забор вокруг какой-нибудь госконторы, как будка с охраной и металлоискателем, как ковровая дорожка на облупившейся лестнице.
А ну теперь понятно
Цитата:
Сабыр:
Диме по ночам и просили помощи,когда отказали ему в приставке "Доктор Герасимов".
Диме по ночам и просили помощи,когда отказали ему в приставке "Доктор Герасимов".
Чет не поймёшь
Вам либо не нравятся улицы в честь академиков и генералов или вы решили теперь всем приставку пихать?
Улица летчика Чкалова,сатирика Гашека и поэта Абая?
Так надо?)Цитата:
Сабыр:
Но у его родственников,видимо,нет таких денег или такого влияния,чтобы дали название улице,которая у чёрта на куличках находится,а не в центре
Но у его родственников,видимо,нет таких денег или такого влияния,чтобы дали название улице,которая у чёрта на куличках находится,а не в центре
Все же орали что в честь Герасимова не надо переименовывать улицы,лучше дайте ему новую безымянную а теперь уже не нравится?)
[Исправлено: Iney, 24.08.2022 - 15:42]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1042
Глупость - делать то же самое и надеяться на другой результат
Отправлено: 24.08.22 - 16:17
Цитата:
Я про то,что этого академика из центра мы не знаем,а знаем Доктора Герасимова,который лечил наших детей круглосуточно и не жалея себя.
abaika95:
Чет не поймёшь
Чет не поймёшь
Я про то,что этого академика из центра мы не знаем,а знаем Доктора Герасимова,который лечил наших детей круглосуточно и не жалея себя.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12837
Глупость - делать то же самое и надеяться на другой результат
Отправлено: 24.08.22 - 17:17
Цитата:
А если я знаю и академика и врача?
Какими весами мерить надо кто из них важнее?
Сабыр:
Я про то,что этого академика из центра мы не знаем,а знаем Доктора Герасимова,который лечил наших детей круглосуточно и не жалея себя.
Я про то,что этого академика из центра мы не знаем,а знаем Доктора Герасимова,который лечил наших детей круглосуточно и не жалея себя.
А если я знаю и академика и врача?
Какими весами мерить надо кто из них важнее?
Re: Глупость - делать то же самое и надеяться на другой...
Отправлено: 24.08.22 - 17:43
Цитата:
Это было пожелание вдовы доктора, чтобы дать название безымянной улице, чтобы никого не задеть и не обидеть переименованием. Мудрое решение.
Цитата:
Улица так называется, потому что в Москве уже была улица названная в честь другого Королёва. Поэтому и добавили научное звание.
Цитата:
не передергивай нурлыбот. Эти улицы называются просто - Абая, Гашека и Чкалова. Потому что любой человек итак знает кто были эти люди. А вот кто такой Шаяхметов, не знает никто кроме его родственников.
Сабыр:
о у его родственников,видимо,нет таких денег или такого влияния,чтобы дали название улице,которая у чёрта на куличках находится,
о у его родственников,видимо,нет таких денег или такого влияния,чтобы дали название улице,которая у чёрта на куличках находится,
Это было пожелание вдовы доктора, чтобы дать название безымянной улице, чтобы никого не задеть и не обидеть переименованием. Мудрое решение.
Цитата:
abaika95:
лицы академиков Королева
лицы академиков Королева
Улица так называется, потому что в Москве уже была улица названная в честь другого Королёва. Поэтому и добавили научное звание.
Цитата:
abaika95:
Улица летчика Чкалова,сатирика Гашека и поэта Абая?
Улица летчика Чкалова,сатирика Гашека и поэта Абая?
не передергивай нурлыбот. Эти улицы называются просто - Абая, Гашека и Чкалова. Потому что любой человек итак знает кто были эти люди. А вот кто такой Шаяхметов, не знает никто кроме его родственников.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17007
Re: Глупость - делать то же самое и надеяться на другой...
Отправлено: 25.08.22 - 00:27
Ну..
Ильяс наверно из тех людей, кому по барабану, что происходит в городе и кто там кем то называет улицы..
Иначе бы уже давно учавствовал в этих сборах по переименованиям, возмущался бы, писал статьи, боролся, собирал тутошних диванных экспертов на митинги..
Но ведь нам легче всего просто повозмущаться постфактум, чтобы создать какую то окололиберальную деятельность, то бишь видимость, что мы что то делаем, сидя на своем теплом диване..
А на самом то деле нам плевать..
Ильяс наверно из тех людей, кому по барабану, что происходит в городе и кто там кем то называет улицы..
Иначе бы уже давно учавствовал в этих сборах по переименованиям, возмущался бы, писал статьи, боролся, собирал тутошних диванных экспертов на митинги..
Но ведь нам легче всего просто повозмущаться постфактум, чтобы создать какую то окололиберальную деятельность, то бишь видимость, что мы что то делаем, сидя на своем теплом диване..
А на самом то деле нам плевать..
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