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«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44952
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 16:58
Члены ОО «Союз ветеранов (участников боевых действий на таджико-афганской границе и других военных конфликтов)» 23 августа выехали из Нур-Султана и сегодня в 11.00 возложили цветы к памятнику А. Байтурсынову в Костанае.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 496
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 16:58
Им в цирке только работать с таким подходом, а не о мусульманском НАТО мечтать.
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 17:10
О, вот уже и туркинисты понаехали...
А посетить памятникам воинам-интернационалистам что герб СССР мешает?
Да, а что Турция не помогла в январе? не помогла с сахаром?
Цитата:
А не ему ли давал присягу данный оратор?
А посетить памятникам воинам-интернационалистам что герб СССР мешает?
Да, а что Турция не помогла в январе? не помогла с сахаром?
Цитата:
Идет возрождение Советского Союза
А не ему ли давал присягу данный оратор?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12837
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 17:12
Ну судя по тому что эта игрушечная партия созданна по заданию АП то и этот провокатор Мухамеджанов направляется по заданию сверху
Значится этот перформанс с тюркским пробегом и мусульманским НАТО направлен только на внешнего зрителя
Россию позлить так сказать
Только непонятны мотивы
Для чего? Чтобы у России опять истерика случилась? Вот в Казахстане нацисты и бендеровцы хотят НАТО у наших границ?
Складывается ощущение что наша власть явно сама подкидывает дровишки в топку российской Пропаганды против Казахстана
Уже даже поводов нет, ан нет они на ровном месте находят работу для Симонян и Захаровой
Значится этот перформанс с тюркским пробегом и мусульманским НАТО направлен только на внешнего зрителя
Россию позлить так сказать
Только непонятны мотивы
Для чего? Чтобы у России опять истерика случилась? Вот в Казахстане нацисты и бендеровцы хотят НАТО у наших границ?
Складывается ощущение что наша власть явно сама подкидывает дровишки в топку российской Пропаганды против Казахстана
Уже даже поводов нет, ан нет они на ровном месте находят работу для Симонян и Захаровой
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12837
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 17:15
Цитата:
События на таджикско афганской границе были уже при независимом Казахстане
Так что мог и не присягать СССР которого 30 лет как нет
Цитата:
Казалось бы причем тут флаг Украины?))
yudjin:
А не ему ли давал присягу данный оратор?
А не ему ли давал присягу данный оратор?
События на таджикско афганской границе были уже при независимом Казахстане
Так что мог и не присягать СССР которого 30 лет как нет
Цитата:
yudjin:
А посетить памятникам воинам-интернационалистам что герб СССР мешает?
А посетить памятникам воинам-интернационалистам что герб СССР мешает?
Казалось бы причем тут флаг Украины?))
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:18
Цитата:
Для недалеких, у Украины желтый цвет снизу
abaika95:
Казалось бы причем тут флаг Украины?))
Казалось бы причем тут флаг Украины?))
Для недалеких, у Украины желтый цвет снизу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12837
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:21
Цитата:
Для дальних
Если не рубишь в новых интернет мемах то не позорься)
yudjin:
Для недалеких, у Украины
Для недалеких, у Украины
Для дальних
Если не рубишь в новых интернет мемах то не позорься)
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:23
Цитата:
Вот только в интернет мемах осталось разбираться. Вот это уровень проплаченных ботов!
abaika95:
Если не рубишь в новых интернет мемах
Если не рубишь в новых интернет мемах
Вот только в интернет мемах осталось разбираться. Вот это уровень проплаченных ботов!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12837
«Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из Казахстана в Турцию сделали остановку в Костанае
Отправлено: 24.08.22 - 17:27
Цитата:
Ну ты уж хоть в чем-то начни разбираться)
И дорастешь до реального урвовня бесплатного журналиста)
yudjin:
Вот только в интернет мемах осталось разбираться. Вот это уровень проплаченных ботов!
Вот только в интернет мемах осталось разбираться. Вот это уровень проплаченных ботов!
Ну ты уж хоть в чем-то начни разбираться)
И дорастешь до реального урвовня бесплатного журналиста)
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2729
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 17:35
Вроде как Казахстан светское государство, а собрались мусульманское НАТО создавать. Потом что, и по шариату жить будем? Назад, в средневековое мракобесие? Странно слышать от шурави, которые еще недавно этих мусульман в Афгане уничтожали, призывы объединяться в исламское НАТО. Может лучше в Евросоюз и в настоящее НАТО?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3119
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 17:46
Это тот Мухамеджанов, который всячески поддерживал языковые патрули?
Кажется, даже лично знаком с Куатом Ахметовым
Кажется, даже лично знаком с Куатом Ахметовым
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5475
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 18:37
Ну и где же депутаты, остальная челядь, так и проглотят не приняв никаких мер. Это же первые звоночки на украинский сценарий, почему не принимают меры. Чем дальше тем пакостней будут себя ведут шовинисты, нацики, русофобы и прочие плохие люди.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 898
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 18:49
Цитата:
Клан Назарбаевых организатор всего этого!
abaika95:
и этот провокатор Мухамеджанов направляется по заданию сверху
и этот провокатор Мухамеджанов направляется по заданию сверху
Клан Назарбаевых организатор всего этого!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 917
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 19:20
черти не дремлют
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2870
Re: «Создать мусульманское НАТО» - Участники автопробега из...
Отправлено: 24.08.22 - 19:27
Интересно, почему власти города разрешили данное мероприятие? Или за 10 дней была подана заявка? Кто бы другой организовал такое, так сразу бы снегоуборочную технику к памятнику бы направили.
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